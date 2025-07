Selena López: Horas antes del femicidio, joven se tomó una foto que le parte el alma a cualquiera

Selena se tomó esta foto junto a su amigo Cristian pocas horas antes del atroz crimen. Foto cortesía para La Teja. (Cortes/Selena se tomó esta foto junto a su amigo Cristian pocas horas antes del atroz crimen. Foto cortesía para La Teja.)

La última fotografía que Selena López se tomó pocas horas antes de ser víctima de femicidio le despedaza el alma a cualquiera.

El principal sospechoso de este crimen es la pareja de la joven de 26 años.

La foto es un fiel reflejo de la alegría y la paz que ella que sentía por el hecho de que finalmente le había pedido a ese hombre, apellidado Calderón, de 28 años, que saliera de su vida.

La fotografía se la tomó junto a uno de sus mejores amigos, Cristian Trigueros, durante una reunión de amigos en la que estuvieron compartiendo la tarde del domingo. Dicha foto ahora es todo un tesoro para Trigueros.

“El último recuerdo bonito fue ese mismo domingo, cuando estuvimos en la reunión, nosotros éramos muy poco de tomarnos fotos, siempre éramos de andar para allá y para acá, pero ella de la nada llegó y me dijo: ‘Tomémonos una foto’, entonces siempre me va a quedar ese recuerdo, que en su último día de vida yo estuve con ella y nos tomamos una bonita foto”, dijo Cristian a La Teja.

El femicidio de Selena fue descubierto la noche del domingo, cuando fue encontrada sin vida dentro de la casa en la que vivía con el sospechoso, ubicada en Santa Eulalia de Atenas.

Calderón fue detenido por la Fuerza Pública poco después, luego de que su propia hermana lo señalara ante la Policía como el posible responsable de la muerte de Selena. Actualmente el sujeto está cumpliendo seis meses de prisión preventiva.

Una gran amiga

Selena López murió asfixiada la noche del domingo. Foto tomada de Facebook. (Facebook/Selena López fue encontrada sin vida dentro de una asa en Atenas. Foto tomada de Facebook.)

Cristian y Selena eran amigos desde hace tres años, esa relación entre ellos nació cuando la joven llegó a trabajar en la misma cooperativa de transporte en la que labora Trigueros.

“En el trabajo de nosotros ella entró como miscelánea y ya luego se le dio la oportunidad en un área con más responsabilidades, ella era la tesorera y estaba muy contenta, hasta este año se le dio ese puesto”.

Además, la recordó como una mujer muy noble y de gran corazón, que se caracterizaba por su gran sonrisa.

“Para mí se convirtió en algo más que una compañera de trabajo, se convirtió en mi confidente, en una persona en la que siempre confié y que siempre estaba ahí para darme un consejo.

“Ella era maravillosa en el sentido de que siempre estaba con aquella sonrisa, no tenía maldad en su corazón, si usted ocupaba algo ella con muchísimo gusto lo hacía. Ella fue una persona demasiado querida”, detalló.

Trigueros contó que él sabía que la relación entre Selena y Calderón no andaba bien desde hace tiempo y aunque nunca le contó sobre alguna agresión, él siempre la motivó a que pusiera su seguridad en primer lugar.

“Lastimosamente no actué, porque jamás pensé que fuera a pasar semejante cosa, pero ya después me puse a pensar que capaz él la tenía amenazada y no quería involucrar a nadie más”.

El pasado viernes Selena tomó la decisión de decirle a Calderón que se fuera de su casa, pues ya no quería nada con él, eso fue un alivio para ella.

“Ella estaba demasiado contenta, porque ya se iba a librar de esa persona”, agregó.

La noche del domingo, Cristian recibió los últimos mensajes de su amiga, en los que ella le dijo que estaba muy preocupada por algo que Calderón le dijo.

“En la noche ella me dijo: ‘Vieras que él me dijo algo muy raro, me dio a entender que si yo lo estaba dejando por otra persona, pero yo le dije que no y él me puso: ‘en la noche veremos’, vieras que siento miedo’”.