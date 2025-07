Hombre que se declaró “Dios” y quiso establecer su culto en Costa Rica tuvo un trágico final

Eligio Bishop, aseguraba ser un Dios que con el poder de su mente hacia que las cosas sucedieran como él quería. Foto tomada de Facebook.

“Yo soy Dios”, así es como el estadounidense Eligio Bishop se presentaba ante los seguidores de su culto, denominado Carbon Nation, un grupo que creía, ciegamente, en la filosofía de “volver a lo natural” y en el “poder” de su mente para hacer que las cosas que él deseaba se hicieran realidad.

En ese afán de volver a lo natural, Bishop, quien se hacía llamar “Natureboy” (Chico de la naturaleza) escogió a Costa Rica, específicamente a Cahuita, en Limón, como el lugar perfecto para establecer el hogar de su culto, por lo que en el año 2017 viajó con varios de sus seguidores a esa zona.

Al final, las cosas no salieron como esperaba, pues no solo fue expulsado de nuestro país, sino que sus planes de ser un líder espiritual tuvieron un oscuro final, pues actualmente, Bishop está cumpliendo una condena de cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

La sentencia contra Natureboy fue dictada en marzo del 2024, cuando un tribunal lo encontró culpable de los delitos de violación, privación ilegal de libertad y pornografía vengativa.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stones, Bishop aseguró que es inocente y que fue encarcelado debido a que los hombres son “un virus en el planeta” y los hombres negros son “el sistema inmunológico”, y que por eso los “arrojan a jaulas”, tal y como sucedió con él.

Problemas en el paraíso

La presencia en nuestro país del culto “Carbon Nation”, antes conocido como “Melanation”, salió a la luz en el 2017, cuando las autoridades descubrieron que Natureboy y sus seguidores estaban viviendo de forma ilegal en Cahuita.

La vida ilegal de ensueño que llevaba este grupo llegó a su fin el sábado 14 de octubre, cuando fueron detenidos por la Fuerza Pública, luego de un altercado que se dio en un operativo de revisión.

“Once personas fueron abordadas por la Policía Fiscal en la zona de Cahuita; de inmediato, se molestaron, por lo que se requirió la presencia de Fuerza Pública y Migración, quienes actuamos según lo correspondiente”, indicaron desde la oficina de prensa de Migración.

Natureboy y sus seguidores fueron echados de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Foto tomada de Panamá América.

Según confirmaron las autoridades, de las 11 personas detenidas ese día, cinco se encontraban de forma irregular en el país, entre ellas “Natureboy”, por lo que, de inmediato, se realizaron los trámites para deportarlos. Las otras seis personas contaban con sus permisos al día, por lo que fueron puestas en libertad.

El jueves 26 de octubre del 2017, Eligio y cuatro de sus seguidores fueron deportados del país. Pero su salida no fue tan sencilla, pues en aquel momento Bishop dijo que lo habían tenido que bajar de un avión, pues varios pasajeros se quejaron de que olían mal, ya que por su ideología naturalista no usaban ningún producto de cuidado personal.

Pese a ese amargo trago, Bishop no tiró la toalla e intentó establecer su culto en otros países como Nicaragua, Panamá, Belice y México, pero de todos estos fue expulsado, por lo que, finalmente, regresó a Estados Unidos y se estableció con su grupo en Atlanta.

Modelo, stripper, prostituto y barbero

Entre 2016 y 2022, Bishop acumuló más de 94 mil suscriptores entre su canal de YouTube, Facebook e Instagram, por lo que se hizo muy conocido.

Pero Natureboy no siempre fue un líder espiritual volcado hacia el naturalismo, antes de eso hacía de todo con tal de ganar dinero, pues él mismo confesó que fue modelo, stripper, prostituto y barbero.

Por medio de un video en Facebook, publicado en agosto del 2016, Bishop narró cómo había sido la experiencia sobrenatural que lo hizo dejar su vida anterior para convertirse en el “Natureboy”.

“Las cosas se pusieron aterradoras, eso fue en el 2012, aún lo recuerdo. Estaba en mi cama y quedé inconsciente; de pronto, estaba de pie viendo un video. No recordaba haberme puesto de pie, vi hacia un lado y me vi durmiendo en la cama, ahí me di cuenta que me había salido de mi cuerpo”, explicó.

De acuerdo con Bishop, en ese momento sintió como que alguien estaba “programando” su conciencia, como insertando información. Tras esa situación, se dio cuenta que ahora podía hacer “manifestaciones con su mente”; es decir, hacer que pasaran cosas sin mover un dedo. Así es como , según él, creó su barbería en Georgia, sin tener ni un solo centavo.

Luego de esa supuesta experiencia es que Natureboy se proclamó una especie de Mesías, que estaba listo para liderar a una nueva generación de “seres conscientes”, nacidos a partir de 1990, con los que compartiría parte de su conocimiento divino.

En su estancia en Costa Rica, Natureboy y su culto aprovecharon para visitar algunos lugares. tomada de Facebook.

Oscuro final

La historia de Natureboy y Carbon Nation tuvo un oscuro final con la cadena perpetua que le recetaron a Bishop, pues al quedarse sin líder, el culto prácticamente se desmoronó, aunque quedan algunos integrantes que han tratado de convertirlo en Imagine Nation.

En cuanto a los hechos por los que Eligio fue condenado, estos ocurrieron en marzo del 2022, cuando Natureboy, prácticamente, le habría ordenado a una mujer apellidada Newell, que formaba parte de su culto, que tuviera relaciones sexuales con él por última vez antes de abandonar el grupo.

Poco después, Bishop publicó en redes sociales videos de ese encuentro sexual, por lo que la mujer lo denunció por pornografía vengativa. Las autoridades también determinaron que lo hecho por el sujeto fue una violación.

Según la revista Rolling Stones, la Fiscalía le ofreció a Bishop una condena de 30 años con el cargo de violación reducido a agresión con agravantes, pero él se negó.

Actualmente, Natureboy cumple su condena en la Prisión Estatal de Diagnóstico y Clasificación de Georgia, donde pasa las 24 horas solo, su única compañía son las ratas y cucarachas.

“Te lo voy a decir directamente por teléfono. Soy el rey de la Tierra, Soy el Mesías. Soy Dios que va a regresar. Soy Cristo”, declaró a un reportero de la revista Rolling Stones.