Una familia marcada por el terror: temen que asesino regrese y cumpla su aterradora amenaza

Katherine Garro Sibaja es recordada como una hermana y una madre de gran corazón. Foto: Cortesía Yanis Garro para La Teja

Yanis Garro no obtuvo la paz que esperaba con la condena que le fue dictada al asesino de su amada hermana, Katherine Garro Sibaja, de 37 años; más bien esa sentencia la llenó de insatisfacción y miedo.

Esto se debe a que Garro siente mucho temor de que ese hombre salga antes de prisión y cumpla con las amenazas que hizo tiempo atrás contra ella y su familia.

“Lo que uno teme es el día que salga, porque amenazaba con matar a los hijos de mi hermana. El hijo mayor ya vivía conmigo y después al pequeño me lo tuve que traer por esa razón. Cuando traté de ayudarla hasta a mí, me amenazó de muerte, le decía a mi hermana que me iba a matar por sapa”, dijo Garro.

Esa angustiante situación vino a la cabeza de Yanis tras descubrir que la expareja de su hermana, apellidado Cascante y de 26 años, fue condenado a 21 años de cárcel, tras someterse a un procedimiento especial abreviado, en el que se declaró culpable de femicidio e incumplimiento de medida de protección para no tener que ir a juicio.

Para Garro, la condena se quedó muy corta y por eso siente temor de que Cascante sea dejado en libertad mucho antes por buen comportamiento y otras circunstancias.

LEA MÁS: Así se describió ganadero sospechoso de lavar miles de millones de colones antes de ser perseguido por el OIJ

“Ya lo que uno teme es el día que salga, porque él amenazaba con matar a los hijos de mi hermana. Esas amenazas fueron mucho antes (del femicidio), cuando él la agredía y la violaba. Ella ya había puesto muchas demandas por eso, y él le decía que le iba a matar a los hijos”, recordó Yanis.

El crimen de Katherine, quien era mamá de dos jóvenes de 16 y 14 años, ocurrió el 4 de noviembre del 2024, en un apartamento en Alemanias Unidas, en Purral de Goicoechea, donde encontraron su cuerpo sobre un sillón. Ella falleció a consecuencia de múltiples puñaladas.

Para ese momento, Cascante tenía apenas tres días de haber salido de prisión, a donde había sido enviado luego de que Katherine solicitara medidas de protección tras haber sido víctima de un ataque por parte de Cascante.

Condena quedó corta

La condena contra Cascante por el atroz femicidio de Katherine fue dictada en mayo de este año, y esta significó una desalentadora sorpresa para la familia de Garro, pues ellos esperaban ir a juicio para que el hombre recibiera el máximo castigo posible.

El asesino de Katherine cometió el crimen tres días después de salir de prisión. (Suministrada a La Nación)

“Uno esperaba que fueran más años, porque fue algo muy horrible, traumatizante, para los hijos de ella y toda la familia. Para mí, la verdad, es que esa condena de 21 años no es justa para lo que él hizo”, dijo la hermana de Katherine.

Yanis recordó que ella se dio cuenta de esa situación luego de que su papá fuera notificado de que se iba a realizar una audiencia virtual por el caso de Katherine.

“Nosotros siempre acudimos a la audiencia y, cuando llegamos, la fiscal, que yo no había visto nunca hasta ese día, nos dijo que ella y el defensor llegaron al acuerdo de 21 años. El papá de mi hermana se quedó callado y yo me quedé pensando cómo habían llegado a ese acuerdo si a nosotros no nos habían consultado”.

LEA MÁS: Exjugador del Twente juzgado por narcotráfico enviaba droga desde Costa Rica a Europa

Garro dijo que ella y su papá no estaban de acuerdo, y a ella le pareció una burla esa condena, pero lamentablemente, no había mucho qué hacer, pues por desconocimiento ellos nunca asignaron un abogado para que llevara el caso.

“El papá de mi hermana estaba muy dolido y quebrado por toda esta situación, entonces aceptó los 21 años, porque le daba miedo, porque la fiscal nos decía que si íbamos a juicio nos podía ir bien o mal, entonces tomamos los 21 años”.

Yanis también dijo que le disgustó que en ningún momento fue buscada por las autoridades para dar su testimonio, “porque yo fui testigo de lo que pasó y era muy allegada a mi hermana, nunca me llamaron para nada”, destacó.

Marcados por el dolor

Pese a no estar satisfechos con la sentencia, Garro dijo que esa condena contra Cascante trajo un leve alivio a su familia, pues al final van a poder cerrar ese capítulo.

“En el momento me sentía muy frustrada, porque yo quería que este hombre se pudriera en la cárcel; ahora me siento tranquila, porque sé que la justicia terrenal es así, pero la justicia de Dios es otra, y el que a hierro mata, a hierro muere, entonces va a tener su merecido”.

LEA MÁS: Entre chifrijos, cervezas y boñiga, ganadero habría levantado su imperio

“Para mis sobrinos ha sido muy duro, porque imagínese qué es no ver a la mamá nunca más, pero ellos ahí van valientes”. — Yanis Garro, hermana de Katherine.

Garro está tratando de continuar con su vida, pese al dolor que le causa la ausencia de Katherine. También se esfuerza por cuidar a sus dos sobrinos para darles la vida que su hermana siempre soñó para ellos.

“Ha sido muy duro; al principio, a uno se le olvida que ella no está, que es mentira lo que pasó. Yo decía ‘voy a llamar a Kathy para contarle tal cosa’, pero es muy duro darse cuenta que ella realmente no está”.