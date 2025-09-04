Sucesos

Muchacho de 16 años fue detenido como sospechoso de pornografía infantil en Desamparados

El muchacho de 16 años abusó la confianza que alguna vez le tuvo su exnovia para cometer un indignante delito

Por Adrián Galeano Calvo
El muchacho fue detenido en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto OIJ.
El muchacho fue detenido en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto OIJ. (OIJ/El muchacho fue detenido en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto OIJ.)

Los vecinos de Desamparados, en San José, quedaron conmocionados la mañana de este jueves luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una casa para detener a un muchacho de apenas 16 años como sospechoso del delito de pornografía infantil.

La Policía Judicial informó que el allanamiento se ejecutó a las 6 a.m. en la casa del joven, ubicada en la localidad de San Rafael Abajo de Desamparados.

De acuerdo con la información brindada por el OIJ, lo hechos con los que se relacionan al muchacho tendrían que ver con una indignante acción que este habría tomado en perjuicio de su exnovia, quien también tiene 16 años.

“Al parecer, el muchacho mantuvo una relación sentimental con otra muchacha de 16 años, siendo que tiempo después terminaron su relación y, en apariencia, el sospechoso habría publicado en una aplicación de mensajería de texto videos íntimos de él con la ofendida”, detalló el OIJ.

El muchacho fue detenido en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto OIJ.
El OIJ decomisó un celular, una laptop y un disco duro. Foto OIJ. (OIJ/El muchacho fue detenido en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto OIJ.)

El joven habría difundido los videos entre mayo y agosto de este año, y su exnovia se enteró de lo sucedido por medio de una tercera persona que le contó lo que estaba pasando, por lo que de inmediato ella presentó una denuncia ante el OIJ.

Además de detener al joven, en el allanamiento los agente decomisaron evidencia de importancia para la investigación, como un celular, una laptop y un disco duro.

En cuanto al sospechoso, este quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil.

