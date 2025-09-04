Chef fallecido en explosión de gas en Heredia tenía un sueño que estuvo a nada de cumplir

José Roberto Quirós, de 42 años, es el chef que murió en medio de una explosión causada, al parecer, por una fuga de gas.

Quirós tenía amplia experiencia en la cocina y estaba a punto de cumplir una de sus mayores ilusiones, abrir una cafetería.

Justamente él estaba haciendo pan, como parte de las pruebas que se hacen en cocina, para el proyecto que tenía junto con un amigo.

Así lo detalló a La Teja Mario Quirós, tío del joven.

José Roberto Quirós, de 42 años, preparaba pan cuando el horno explotó y la puerta lo golpeó. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Él tenía como proyecto abrir una cafetería con un amigo, estaban ultimando los detalles finales, porque en estos días le daban la apertura oficial, ayer (miércoles) estaba haciendo un pan cuando por motivos que no sabemos, este explotó y fue golpeado con una puerta que se desprendió del horno y fue impactado en la cabeza”, dijo el tío.

Robert, como muchos le decían de cariño, era oriundo de Pérez Zeledón, pero había vivido la mayor parte de su vida en la Gran Área Metropolitana y también fuera del país, contó su familiar.

El mortal incidente ocurrió en San Rafael de Heredia. Foto Facebook Heredia por Media Calle. (Facebook/El mortal incidente ocurrió en San Rafael de Heredia. Foto Facebook Heredia por Media Calle.)

Chef habría muerto cuando manipuló el horno

La tragedia ocurrió a eso de las 3 p.m. de este miércoles en San Rafael de Heredia, específicamente en la soda Santuario del Monte, ubicada 8 kilómetros al norte de la iglesia católica, en dirección hacia el Monte de la Cruz.

El hecho ocurrió en una estructura de tres pisos, el sitio de la explosión se encontraba en el primer nivel, mientras que en los otros dos se distribuía una casa de habitación.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, la terrible situación se dio cuando el chef, estaba probando un horno que funcionaba con gas licuado de petróleo (GLP).

Al parecer, el hombre giró la perilla para encender el horno, pero este no funcionó, por lo que habría tratado de encenderlo manualmente, como muchas personas hacen en su casas.

Supuestamente, el chef buscó un encendedor y le prendió fuego a un pedazo de papel, el cual acercó al horno para encenderlo, siendo que en ese momento se dio la tragedia.

Según el Cuerpo de Bomberos, lo que ocurrió fue una deflagración, que se da cuando se enciende todo el gas de manera violenta y genera una con onda expansiva.

La versión dada por Bomberos señala que a consecuencia de esa deflagración, una de las puertas del horno salió expulsada e impactó al hombre, quien murió en el sitio de forma inmediata.

La fuente cercana a este medio detalló que, en apariencia, el chef estaba realizando pruebas pues planeaba abrir su negocio la próxima semana.