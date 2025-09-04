Dos primos figuran entre los detenidos ligados a la banda de Tony Peña Russell

Dos primos de apellidos Walker, de 19 y 24 años, son parte de los detenidos en los allanamientos contra la banda de Tony Alexander Peña Russell, alias La T.

El muchacho, de 24 años, conocido como Meme, fue detenido en APM Terminals cuando estaba trabajando para otra empresa que brinda servicios en esta terminal de contenedores.

En total serían cuatro personas detenidas, pues las autoridades también capturaron a un sujeto de apellido Paniagua, de 19 años y una mujer de apellido Valerín, de 25 años.

Todos fueron capturados este jueves 4 de setiembre en diferentes puntos en Limón.

Estos allanamientos se dan a raíz de unos disparos que los antisociales habrían realizado contra agentes de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, hechos que sucedieron el pasado 6 de agosto.

Esta agresión ocurrió en barrio Limoncito, en Limón.

Valerín, de 25 años, es sospechosa de distribución de drogas y acopio de armas; mientras que los hombres son sospechosos de tentativa de homicidio.

Tony fue capturado el 21 de junio del 2024 cuando los agentes se aprovecharon de que sabían que le gusta el fútbol y lo agarraron descuidado mientras se tiraba el partido de la Eurocopa, en un silencioso operativo, porque los oficiales sabían el arsenal de armas que tenía.

El sospechoso, que también es conocido como Atlántida, está vinculado a 10 homicidios y a dos tentativas de homicidio, pero se cree que la banda puede estar ligada a más de 50 crímenes.

Él descuenta prisión preventiva en Máxima Seguridad de La Reforma.