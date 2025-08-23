Capturan a sujeto que sería uno de los sicarios más buscados de Limón y mano derecha de Tony Peña Russell

Masis fue detenido este sábado en barrio Atlántida, en Limón. (MSP/Masis fue detenido este sábado en barrio Atlántida, en Limón.)

Las autoridades le dieron un importante golpe al supuesto grupo criminal liderado por Tony Peña Russell, alias “La T”, pues este sábado detuvieron a uno de sus supuestos sicarios, quien además es señalado como su mano derecha.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trata de un hombre apellidado Masis, de 24 años, quien fue capturado en el barrio Atlántida, en Limón, por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública.

“El ahora detenido se mantenía en fuga y contaba con una orden de captura vigente. De acuerdo con información policial, el sujeto apellidado Masis formaría parte de la estructura criminal liderada por Tony Peña Russell, alias “La T” y quien operaba desde barrio Atlántida", señaló Seguridad.

La detención se concretó este sábado gracias a un trabajo efectuado por la Fuerza Pública en coordinación con otros cuerpos policiales.

Masis fue sorprendido con esta arma.

“En el momento de la aprehensión, el hombre mantenía un arma larga de alto potencial. Tras su captura se notificó a las autoridades judiciales quienes efectuarán las diligencias respectivas”, destacó Seguridad.

Según las autoridades, Masis sería uno de los principales sicarios del grupo de los Tony’s Boys, además de que era el hombre de confianza de Peña Russell. El joven era requerido por los presuntos delitos de homicidio y robo agravado.

La semana pasada el OIJ y la Fiscalía realizaron allanamientos en barrio Atlántida y los Lirios, en Limón, para detener a varios miembros de este grupo criminal, pero en esa ocasión Masis logró escapar de las autoridades.

En cuanto a La T, este fue capturado el 21 de junio del 2024 cuando los agentes se aprovecharon de que sabían que le gusta el fútbol y lo agarraron descuidado mientras se tiraba el partido de la Eurocopa, en un silencioso operativo, porque los oficiales sabían el arsenal de armas que tenía.

Peña Russell está vinculado con 10 homicidios y a dos tentativas de homicidio, pero se cree que la banda puede estar ligada a más de 50 crímenes. Él descuenta prisión preventiva en Máxima Seguridad de La Reforma.