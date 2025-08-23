Violenta lluvia de balas contra joven termina de la forma en la que los sicarios menos esperaban

El joven recibió disparos en la cabeza y el pecho. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un muchacho logró sobrevivir al violento ataque que dos sicarios desataron en su contra, en el cual le dispararon le dispararon en la cabeza.

Pese a que sobrevivió a la lluvia de disparos, el joven se encuentra luchando por su vida en el Hospital de Upala, adonde fue llevado tras la balacera.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de la 12:42 a.m. de este sábado en la localidad de San Rafael de Guatuso, lugar desde el que se les informó sobre un hombre herido por arma de fuego.

“Se informa de una persona herida por arma de fuego, en escena encontramos a un hombre de 24 años, con impactos de bala en cabeza, tórax y hombro. Se trasladó en condición crítica al Hospital de Upala”, detalló la Cruz Roja.

De momento el OIJ no ha dado a conocer una versión sobre lo sucedido, pero de forma extraoficial trascendió que el muchacho sería de apellido Carvajal y, al parecer, tenía poco de estar viviendo en esa localidad.

Sobre el ataque lo único que se sabe es que este habría sido cometido por dos sujetos que se dieron a la fuga en una motocicleta.