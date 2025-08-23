Sucesos

Violentos y sangrientos hechos en San José de esta madrugada confirman lo que dijo Donald Trump de nuestra capital

Los violentos hechos ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado

Por Adrián Galeano Calvo
Los ataques ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Foto:Fabiola Montoya /imagen con fines ilustrativos

El centro de San José fue escenario de sangrientos ataques en la últimas horas, pues tres hombres resultaron heridos de gravedad tras ser apuñalados en múltiples ocasiones.

Estos violentos y lamentables hechos confirman que lo que dijo hace unos días Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es cierto, y es que nuestra capital es una de las ciudades más violentas del mundo.

La oficina de prensa de la Cruz Roja indicó que el primer hecho ocurrió a eso de las 10:43 p. m. de este viernes en el distrito Hospital, en avenida 10, lugar donde un hombre de 50 años recibió una estocada en el pecho. El herido fue llevado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El segundo ataque se dio a eso de la 1 a. m. de este sábado, esta vez en avenida 5, calle 10 y 12, en el distrito Merced. En este caso la víctima fue un hombre de 37 años que presentaba heridas por cuchillo en el pecho y la cabeza. Este hombre también fue llevado crítico al Hospital San Juan de Dios.

El último ataque registrado por la Benemérita ocurrió a las 3:27 a. m. en Paseó Colón, lugar donde los paramédicos atendieron a un hombre de 30 años que presentaba heridas por arma blanca en su cabeza.

Este hombre fue llevado al mismo centro médico al que trasladaron a los otros heridos.

Hasta este momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer las circunstancias que mediaron en estos ataques.

