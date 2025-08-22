Esto fue lo que ocurrió con el conductor de bus que cayó desde un puente

Vivo, pero con lesiones de gravedad fue trasladado el conductor de un bus que cayó desde el puente del río Barranca en Puntarenas.

El chofer del bus fue llevado de urgencia al hospital. Foto: Cortesía (Cortesía/cortesía)

La emergencia ocurrió a un costado del puente sobre el río Barranca.

La alerta se dio luego de que varias llamadas al 911 indicaran que el bus se salió de la carretera y cayó desde el puente.

Buseta cayó desde un puente en Puntarenas

La Cruz Roja y Bomberos despacharon múltiples unidades para atender la emergencia.

Cuando llegaron los rescatistas, solo encontraron a una persona, el conductor de 49 años.

“Nos alertan del vuelo de un autobús sobre el puente del río Barranca, atendemos con cinco ambulancias y un camión de rescate, al llegar encontramos al conductor herido”, dijo Jorge Matamoros de la Cruz Roja.

El hombre fue llevado al hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.