Buseta cayó desde un puente y rescatistas luchan por salvar a su ocupante

La Cruz Roja y Bomberos están atendiendo una emergencia ocurrida en Puntarenas, donde una microbús salió de la calle y cayó desde el puente.

El rescate de la buseta se ve complicado. (Rafael Pacheco Granados)

La emergencia ocurre a un costado del puente sobre el río Barranca.

LEA MÁS: Vecinos fueron despertados primero por el temblor y luego por balacera que terminó en sangriento crimen

Según la Cruz Roja, dentro del vehículo se encuentra al menos una persona dentro de la buseta. Equipos de socorro ya trabajan en la atención del paciente y en la valoración de la escena.

Hasta el sitio se están desplazando gran cantidad de unidades de socorro.

Noticia en desarrollo.