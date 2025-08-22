Sucesos

Buseta cayó desde un puente y rescatistas luchan por salvar a su ocupante

Emergencia ocurre en Barranca en Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja y Bomberos están atendiendo una emergencia ocurrida en Puntarenas, donde una microbús salió de la calle y cayó desde el puente.

Rescate de cuerpos, comando de operaciones
El rescate de la buseta se ve complicado. (Rafael Pacheco Granados)

La emergencia ocurre a un costado del puente sobre el río Barranca.

LEA MÁS: Vecinos fueron despertados primero por el temblor y luego por balacera que terminó en sangriento crimen

Según la Cruz Roja, dentro del vehículo se encuentra al menos una persona dentro de la buseta. Equipos de socorro ya trabajan en la atención del paciente y en la valoración de la escena.

Hasta el sitio se están desplazando gran cantidad de unidades de socorro.

Noticia en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cruz rojarescatepuntarenasbarrancabuseta
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.