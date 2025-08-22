Vecinos fueron despertados primero por el temblor y luego por balacera que terminó en sangriento crimen

El violento crimen ocurrió en Hatillo centro. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Los vecinos de Hatillo centro, en San José, tuvieron una madrugada muy movida, pues primero fueron despertados por el fuerte temblor y luego por el estruendo de una violenta balacera que terminó en un sangriento crimen.

De acuerdo con el reporte de la oficina de prensa de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de la 1:20 a.m. de este viernes y la víctima mortal de ese hecho fue un hombre de 35 años, cuya identidad no se ha dado a conocer,

La Benemérita informó que el comité local fue alertado sobre una balacera que dejó como saldo una persona herida, por lo que despacharon una ambulancia de soporte avanzado al sitio.

A su llegada, los paramédicos encontraron al hombre, pero ya no había nada qué hacer por este, pues murió de inmediato a consecuencia de múltiples impactos de bala.

De momento no se tiene una versión clara de cómo habría ocurrido el ataque.

Paralelo a ese hecho, a la 1:40 a.m., la Cruz Roja tuvo que atender a otra persona herida en una balacera, esta vez se trató de un joven de 19 años que fue atacado en Upala.

Según las autoridades, el muchacho fue alcanzado por varios disparos, por lo que tuvo que ser llevado en condición crítica al hospital de Upala.