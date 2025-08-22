Sucesos

Vecinos fueron despertados primero por el temblor y luego por balacera que terminó en sangriento crimen

La madrugada estuvo muy movida para los vecinos de una localidad josefina

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
El violento crimen ocurrió en Hatillo centro. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Los vecinos de Hatillo centro, en San José, tuvieron una madrugada muy movida, pues primero fueron despertados por el fuerte temblor y luego por el estruendo de una violenta balacera que terminó en un sangriento crimen.

LEA MÁS: Detienen a hombre que habría matado a cinco perritos en Guácimo

De acuerdo con el reporte de la oficina de prensa de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de la 1:20 a.m. de este viernes y la víctima mortal de ese hecho fue un hombre de 35 años, cuya identidad no se ha dado a conocer,

La Benemérita informó que el comité local fue alertado sobre una balacera que dejó como saldo una persona herida, por lo que despacharon una ambulancia de soporte avanzado al sitio.

A su llegada, los paramédicos encontraron al hombre, pero ya no había nada qué hacer por este, pues murió de inmediato a consecuencia de múltiples impactos de bala.

LEA MÁS: ¿Escuchó un retumbo durante el temblor de la madrugada de este viernes? Este es el motivo de ese ruido

De momento no se tiene una versión clara de cómo habría ocurrido el ataque.

Paralelo a ese hecho, a la 1:40 a.m., la Cruz Roja tuvo que atender a otra persona herida en una balacera, esta vez se trató de un joven de 19 años que fue atacado en Upala.

LEA MÁS: Abogado de Celso Gamboa revela lo que realmente sucedió en reunión con agentes de la DEA

Según las autoridades, el muchacho fue alcanzado por varios disparos, por lo que tuvo que ser llevado en condición crítica al hospital de Upala.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Hatillo centroHombre asesinado en Hatillo centroOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.