¿Escuchó un retumbo durante el temblor de la madrugada de este viernes? Este es el motivo de ese ruido

Reporte del Ovsicori sobre el temblor con epicentro en San José, Costa Rica, de este 22 de agosto. (Reproducción/Ovsicori)

El fuerte sismo de 4,1 grados ocurrido a las 12:45 a.m. de este viernes, sacó de la cama a decenas de personas, quienes incluso aseguraron escuchar un aterrador retumbo durante el socollón.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) confirmó que ese retumbo que muchos escucharon fue real y destacó que no hay que temer, pues se trata de un fenómeno muy normal.

Así lo detalló dicha institución por medio de una publicación hecha en su perfil de Facebook, en la cual el doctor Federico Guendel, sismólogo retirado, explicó qué fue lo que pasó.

“Es muy común la presencia de ruidos o retumbos en eventos sísmicos superficiales. Estos ruidos se deben a la propagación de las ondas sísmicas y la interacción con la superficie de la tierra, resultando en una interacción que genera energía sonora.

“Además, el propagarse las ondas sísmicas en un área poblada, con muchas viviendas, las altas frecuencias generadas por la fuente sísmica se propagan muy rápidamente, generando vibración en la estructuras, vidrios, techos, etc, y es la sensación de un ventolero o un tren pasando cerca de uno”.

Según el Ovsicori, pese a que la magnitud del temblor no fue tan alta, este se sintió con fuerza debido a que tuvo una profundidad de 4 kilómetros.