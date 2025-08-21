Pedir ¢5 mil prestados desató una verdadera pesadilla para una mujer y su pareja

La madre y su hijo fueron detenidos en León XIII como sospechosos de extorsión. (OIJ/La madre y su hijo fueron detenidos en León XIII como sospechosos de extorsión.)

Pedir un pequeño préstamo de tan solo ¢5 mil desató una verdadera pesadilla para una mujer y su pareja, quienes terminaron perdiendo un montón de dinero.

Esto se debe a que, al parecer, la mujer que les prestó esos ¢5 mil decidió aplicarles unos “intereses” desmedidos, por lo que en cuestión de pocos días esa deuda escaló hasta los ¢3 millones.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual este jueves detuvo a la supuesta prestamista, apellidada Alvarado, de 54 años; y a su hijo, del mismo apellido y de 33 años, como sospechosos del presunto delito de extorsión.

De acuerdo con la Sección de Delitos Varios del OIJ, la investigación inició hace pocos días luego de que lo agentes recibieron la denuncia de la pareja afectada.

“Se indicaba que, en apariencia, la persona ofendida había solicitado un préstamo de ¢5 mil a la sospechosa, siendo que en un determinado momento, esta última le habría dicho que la deuda aumentó a un monto mayor, por lo que, en apariencia, constantemente (madre e hijo) se apoderaban del dinero que le pertenecía a la víctima". detalló el OIJ.

Según la Policía Judicial, la ofendida y su pareja tienen algunos apartamentos de alquiler y, en apariencia, a raíz de la deuda los sospechosos supuestamente, se presentaban a dichos apartamentos a cobrar las mensualidades para dejarse el dinero.

Tras la investigación, ambos sospechosos fueron detenidos la mañana de este jueves en vía pública en León XIII, en Tibás.