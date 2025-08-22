Sucesos

Fuertísimo temblor nos despertó a las 12:45 de la madrugada

Fuerte temblor nos despertó este viernes 22 de agosto

Por Eduardo Vega

Al ser las 12:45 de la madrugada de este viernes 22 de agosto un temblor muy fuerte en verdad que nos tiró de la cama a muchos.

Fuertísimo temblor nos despertó a las 12:45 de la madrugada. (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo a lo que reporta el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el riendazo fue de 4.1 en la escala de Richter, pero se sintió mucho más fuerte.

En Alajuela, Pavas, San José centro, Cartago, nos reportan que se sintió durísimo.

El temblor superó los 4 grados y tuvo su epicentro en el puro corazón de San José. (Cortesía/Cortesía)

Fue un temblor largo, del cual se escucharon ruidos extraños y con movimiento de un lado para otro, contrario a otros temblores que se sienten de abajo para arriba.

Explica el Ovsicori que temblor se localizó cerca de barrio Tournón en San José y que tuvo una profundidad de solamente 4 kilómetros.

Esta es la ubicación que reporta la UCR. (Cortesía/Cortesía)

La poca profundidad pudo haber influido en lo fuerte que se sintió, según reportes, en la GAM.

La Red Sismológica y Vulcanológica de la Universidad de Costa Rica reporta que la magnitud del temblor fue de 4,4 grados, con una profundidad de 5 kilómetros y que su epicentro se ubicó 1 kilómetro al suroeste de San Juan de Tibás.

El planeta se sigue moviendo en las últimas horas, el periódico New York Times de Estados Unidos reportó que “un gran terremoto”, de magnitud 7,5 grados sacudió el pasaje de Drake en el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.

“El sismo se produjo a las 11:16 p. m., hora local, frente a las costas de Chile y Argentina, a una profundidad de unos 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos”, explica la publicación.

