Detienen a hombre que habría matado a cinco perritos en Guácimo

Según las autoridades, el hombre es sospechoso de matar a cinco perros que luego arrojó a un terreno

Por Adrián Galeano Calvo
El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves.
El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves.

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de informar que finalmente lograron detener al hombre que de forma cruel habría matado a cinco perritos en Limón.

El hecho fue dado a conocer por el comisionado Edward Monestel, quien horas antes había indicado que estaban realizando un operativo en Pocora de Guácimo para dar con el responsable del atroz hecho.

“A esta hora se informa que se tiene aprehendida a una persona de apellido Ulloa Busto, que figura como presunto responsable de haber dado muerte a cinco perritos en el sector de Pocora”, indicó Monestel.

El jefe policial señaló que Ulloa, quien habría sido detenido en esa misma localidad limonense, fue puesto a las órdenes de la respectiva autoridad judicial para el correspondiente proceso.

El terrible caso salió a la luz este jueves, cuando vecinos de esa zona denunciaron en redes sociales que un hombre había matado de forma cruel a cinco perros, los cuales luego fue tirar a un lote.

Según publicaciones en redes sociales, supuestamente el hombre tenía al menos 14 perros y, en apariencia, no era la primera vez que mataba a sus propios animales.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

