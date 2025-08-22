Detienen a hombre que habría matado a cinco perritos en Guácimo

El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves. (MSP/El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves.)

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de informar que finalmente lograron detener al hombre que de forma cruel habría matado a cinco perritos en Limón.

LEA MÁS: Detienen a hombre que habría usado ladrillo para cometer salvajada cerca del barrio Chino

El hecho fue dado a conocer por el comisionado Edward Monestel, quien horas antes había indicado que estaban realizando un operativo en Pocora de Guácimo para dar con el responsable del atroz hecho.

“A esta hora se informa que se tiene aprehendida a una persona de apellido Ulloa Busto, que figura como presunto responsable de haber dado muerte a cinco perritos en el sector de Pocora”, indicó Monestel.

El jefe policial señaló que Ulloa, quien habría sido detenido en esa misma localidad limonense, fue puesto a las órdenes de la respectiva autoridad judicial para el correspondiente proceso.

LEA MÁS: Pedir ¢5 mil prestados desató una verdadera pesadilla para una mujer y su pareja

El terrible caso salió a la luz este jueves, cuando vecinos de esa zona denunciaron en redes sociales que un hombre había matado de forma cruel a cinco perros, los cuales luego fue tirar a un lote.

LEA MÁS: Inesperado giro sacude el caso del hombre que provocó terror en escuela al encerrarse en aula

Según publicaciones en redes sociales, supuestamente el hombre tenía al menos 14 perros y, en apariencia, no era la primera vez que mataba a sus propios animales.