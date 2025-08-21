Inesperado giro sacude el caso del hombre que provocó terror en escuela al encerrarse en aula

Oficiales y otras personas tuvieron que contener al sujeto. (cortes/Oficiales y otras personas tuvieron que contener al sujeto.)

Las autoridades dieron a conocer un inesperado giro relacionado con el hombre que causó terror entre los estudiantes de una escuela en Cartago, donde se metió a la fuerza para encerrarse en un aula.

Esto se debe a que ese mismo sujeto ahora se encuentra desaparecido, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para saber qué ocurrió con él.

LEA MÁS: Estudiantes de escuela vivieron momentos de terror cuando hombre se encerró dentro de un aula

Se trata de un hombre identificado como Edwin Jesús Madrigal Fonseca, de 26 años, quien fue visto por última vez el pasado lunes 11 de agosto en el centro de Cartago. La denuncia por su desaparición fue interpuesta en el OIJ hasta el 19 de agosto.

Madrigal se hizo muy “conocido” en la Vieja Metrópoli, debido a la extraña situación que protagonizó el pasado 6 de agosto, cuando se metió a la fuerza en la Escuela Rescate de Ujarrás, en Llanos de Santa Lucía, en el momento en que varios de los estudiantes estaban saliendo.

LEA MÁS: Esto dice escuela sobre caso de hombre que causó terror en estudiantes al encerrarse en aula

Edwin Madrigal está desaparecido desde el pasado 11 de agosto. (OIJ/Edwin Madrigal está desaparecido desde el pasado 11 de agosto.)

“Al parecer, este hombre se encerró en una de las aulas, en la que no había estudiantes, por lo que la Fuerza Pública atendió el llamado. Se hizo una verificación en el sitio y se confirmó que se encontraba en un aula. Cuando los oficiales ingresaron, esta persona se tornó agresiva; sin embargo, los agentes lograron controlarlo y luego se dialogó con él”, explicó en aquel momento Erick Calderón, jefe de la Fuerza Pública de Cartago.

Por su parte, la escuela comunicó que Madrigal, al parecer, padecía de algún trastorno mental, motivo por el que decidieron no presentar denuncia en su contra.

LEA MÁS: Rescatistas encuentran a pareja extraviada en Tapantí, pero lo que vivieron fue aterrador

Ese mismo día, de forma extraoficial, trascendió que Edwin iba gritando que un sicario lo venía persiguiendo para matarlo; sin embargo, las autoridades no confirmaron que esto fuera cierto.

De momento, se desconoce bajo qué circunstancias se habría dado la desaparición del hombre.

Si usted lo ha visto o tiene información de su paradero, puede comunicarse con el OIJ a la línea confidencial 800-8000-645.