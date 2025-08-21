Rescatistas encuentran a pareja extraviada en Tapantí, pero lo que vivieron fue aterrador

La pareja fue rescatada con vida y esta fuera de peligro. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La pareja que se encontraba extraviada en el parque nacional Tapantí en Cartago fue encontrada con vida.

Así lo confirmó la Cruz Roja que, también indicó, que serán llevados a un centro médico. Aunque ambos están estables.

Ricardo Arias, vocero de prensa de la Cruz Roja, detalló que la noche del miércoles recibieron una alerta de un carro que era arrastrado por el río Grande de Orosí.

“Ellos encontraron un carro que era arrastrado por el agua, los familiares indicaron que el carro desde la tarde estaba parqueado y que sus allegados fueron a caminar cerca de Tapantí”, dijo.

De inmediato, los socorristas empezaron un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas, la búsqueda se reanudó este jueves y a las 11:30 de la mañana dieron con la pareja.

La Benemérita movilizó recursos y este jueves más de 15 cruzrojistas para las labores de rastreo, utilizando equipos especializados para internarse en el difícil terreno.

Las autoridades no revelaron la identidad de las personas afectadas.