Sucesos

Bajo extremas medidas de seguridad, Celso Gamboa está frente a representantes de la DEA

Diligencia de Celso Gamboa provoca un gran despliegue de seguridad

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Celso Gamboa a su llegada este 21 de agosto al Tribunal Penal de San José para que conozca la documentación enviada el 14 de agosto por la justicia de Estados Unidos. Fotografía:
Celso Gamboa fue trasladado este jueves a los tribunales. Fotografía:Mayela López (Mayela Lóp/Cortesía)

El exmagistrado Celso Gamboa fue trasladado desde su celda de Máxima Seguridad, donde permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma, hasta los Tribunales de San José, en medio de un amplio despliegue policial.

El movimiento responde a diligencias judiciales relacionadas con el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, país que lo requiere por supuestos vínculos con tráfico internacional de drogas.

Gamboa estará frente a los representantes de la DEA, como parte de los trámites de la extradición.

Las medidas de seguridad no solo son desde la salida de la cárcel sino también en los alrededores de los tribunales, los agentes de la Sección Especial de Respuesta Táctica también participan en el operativo.

La mañana de este miércoles también fueron trasladados otros dos extraditables: Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, de 46 años.

Las autoridades judiciales no han detallado el avance de los procesos; sin embargo, en pocos días se realizará la audiencia por la solicitud de la extradicción.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
celso gamboadeaexmagistradotribunales
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.