Bajo extremas medidas de seguridad, Celso Gamboa está frente a representantes de la DEA

Celso Gamboa fue trasladado este jueves a los tribunales. Fotografía:Mayela López (Mayela Lóp/Cortesía)

El exmagistrado Celso Gamboa fue trasladado desde su celda de Máxima Seguridad, donde permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma, hasta los Tribunales de San José, en medio de un amplio despliegue policial.

El movimiento responde a diligencias judiciales relacionadas con el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, país que lo requiere por supuestos vínculos con tráfico internacional de drogas.

Gamboa estará frente a los representantes de la DEA, como parte de los trámites de la extradición.

Las medidas de seguridad no solo son desde la salida de la cárcel sino también en los alrededores de los tribunales, los agentes de la Sección Especial de Respuesta Táctica también participan en el operativo.

La mañana de este miércoles también fueron trasladados otros dos extraditables: Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, de 46 años.

Las autoridades judiciales no han detallado el avance de los procesos; sin embargo, en pocos días se realizará la audiencia por la solicitud de la extradicción.