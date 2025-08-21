Brutal ataque con un cuchillo tiene a un hombre luchando por su vida

El hombre fue trasladado en condición delicada al hospital. Foto: Cruz Roja Costarricense

Una violenta agresión ocurrió la noche del miércoles en Pavas, donde un hombre de 45 años fue brutalmente atacado con un arma blanca.

El hecho ocurrió a eso de las 10:42 p. m., según confirmó la Cruz Roja.

El hombre presentaba una herida grave en el abdomen y fue trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Al parecer, una riña pudo ser lo que detonó la agresión, pero las causas se encuentran en investigación por parte de las autoridades judiciales.

Hasta el momento no hay personas detenidas por este caso y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tratan de determinar qué fue lo qué ocurrió.