Angustia en parque nacional por pareja desaparecida en la montaña

La pareja está desaparecida en Tapantí. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Cruz Roja mantiene un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de dos personas que fueron reportadas como desaparecidas en el parque nacional Tapantí en Cartago.

Se trata de un hombre y una mujer de los que no sabe nada desde la noche del miércoles.

Según informó la Cruz Roja, la pareja ingresó caminando a la zona boscosa y alrededor de las 7:28 p. m. lograron dar aviso al 9-1-1; sin embargo, posteriormente se perdió todo contacto.

La Benemérita movilizó recursos y este jueves más de 15 cruzrojistas trabajan en las labores de rastreo, utilizando equipos especializados para internarse en el difícil terreno.

* Noticia en desarrollo