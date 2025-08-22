Detienen a hombre que habría usado ladrillo para cometer salvajada cerca del barrio Chino

El sospechoso fue detenido la mañana de este jueves en el centro de San José. (OIJ/El sospechoso fue detenido la mañana de este jueves en el centro de San José.)

Un hombre de 28 años fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Policía Municipal de San José por una salvajada que habría cometido con un ladrillo cerca del conocido barrio Chino.

LEA MÁS: Juzgado tomó esta decisión con jovencito que habría asesinado y enterrado a su mamá en el patio

De acuerdo con la Policía Judicial, el sujeto, quien fue detenido la mañana de este jueves, figura como sospechoso de los presuntos delitos de tentativa de homicidio y robo agravado, bajo la modalidad de asalto a peatón y Tentativa de Homicidio.

“De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se le relaciona se habrían dado el 4 de julio de 2025, en horas de la mañana, por las inmediaciones del barrio Chino en San José, cuando al parecer el sospechoso habría abordado a un peatón, lo golpeó con un supuesto ladrillo, lo que provocó que la víctima cayera al suelo y tras perder el conocimiento, aparentemente, lo despojó de sus pertenencias”, informó el OIJ.

LEA MÁS: Pedir ¢5 mil prestados desató una verdadera pesadilla para una mujer y su pareja

A raíz de estos hechos, el OIJ realizó varias diligencias policiales de investigación, donde se logró identificar e individualizar a este individuo como sospechoso de cometer este asalto.

LEA MÁS: Abogado de Celso Gamboa revela lo que realmente sucedió en reunión con agentes de la DEA

Razón por la cual, se le detuvo en vía pública en el sector de Calle 2 en el centro de San José.

El imputado fue remitido con un informe ante el Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.