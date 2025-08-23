¿Suspensión de visitas a La Reforma tiene algo que ver con el extraditable Celso Gamboa?

Celso Gamboa permanece recluido en La Reforma, desde su detención para ser extraditado a Estados Unidos. (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

El Ministerio de Justicia y Paz, sin dar mayores explicaciones, suspendió todas las visitas a la cárcel La Reforma, así como a los complejos que forman parte de ese centro penitenciario, durante este fin de semana, alegando motivos de seguridad.

Luego de que dicho ministerio tomara tal decisión, se empezó a hablar si esa medida tendría algo que ver con el exmagistrado Celso Gamboa, quien se encuentra recluido en Máxima Seguridad, debido al proceso de extradición que se lleva en su contra.

Ante tal incógnita, una fuente muy cercana al caso de Gamboa le informó a La Teja que desde la misma dirección del centro penal le confirmaron que la medida de seguridad de suspender las visitas a La Reforma no tienen ninguna relación con el exmagistrado.

LEA MÁS: Surge noticia que no le hará nada de gracia a Celso Gamboa, Pecho de Rata y al tercer tico extraditable

Este viernes, cuando Justicia dio a conocer la medida, este medio consultó a la oficina de prensa cuáles fueron las circunstancia que motivaron esa decisión, pero se limitaron a decir que fue para “hacer prevalecer la seguridad de las personas”.

“La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, comunica que la visita general a los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Rafael de Alajuela se ha suspendido por todo el fin de semana en aras de hacer prevalecer la seguridad de las personas. Se aclara que es en todas las visitas íntimas y general durante todo el fin de semana”, indicó Justicia.

LEA MÁS: Violenta lluvia de balas contra joven termina de la forma en la que los sicarios menos esperaban

Para este viernes se tiene planeada la visita de varios diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, pero esta fue suspendida horas antes por un motivo de seguridad.

Así lo confirmó a La Teja el diputado independiente Gilberth Jiménez, presidente de esa comisión.

“Efectivamente tenía la Comisión de Seguridad y Narcotráfico una visita a La Reforma, no obstante el jueves, tipo 10:30 p.m., me ingresó un mensaje de Gerald Campos (ministro de Justicia), en el cual me señala que tuvieron una información por la línea confidencial del OIJ de que existía una amenaza de atentado en un centro penitenciario y que por tales razones se veían en la obligación de suspender las visitas a los centros penitenciarios, con tal de proteger la integridad de todos. Naturalmente uno comprende esas medidas y se suspendió la visita de este viernes, la cual será reprogramada”, detalló Jiménez.

LEA MÁS: Río Grande de Térraba pone fin a la incertidumbre de una familia marcada por 2 muertes en 11 días

Hasta este momento la autoridades de Justicia no se han pronunciado sobre esa situación, por lo que se desconoce si la medida de suspender las visitas este fin de semana tendría algo que ver con el supuesto atentado mencionado por el legislador.