Ven a hombre transportando perros muertos y lo que el OIJ encontró en una finca es desgarrador

El hombre investigado es un extranjero apellidado Ulloa Bustos, de 63 años

Por Adrián Galeano Calvo
El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves.
El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves. (MSP/El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves.)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dieron con un desgarrador hallazgo luego de seguir los pasos de un hombre al que varias personas vieron transportando unos perros muertos.

Dentro de una finca ubicada en Pocora de Guácimo, en Limón, los investigadores encontraron los restos de cinco perros enterrados, los cuales, al parecer, murieron de forma despiadada a manos de ese hombre.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Policía Judicial, la cual indicó que el sospechoso de cometer semejante crueldad es un nicaragüense apellidado Ulloa Bustos, de 63 años, quien la noche del pasado jueves fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

Tras la captura de Ulloa, el OIJ, bajo dirección funcional del Ministerio Público, allanó la casa del sospechoso a las 10 p. m. de este viernes. En dicha vivienda encontraron evidencias de importancia para el caso.

De acuerdo con la Policía Judicial, luego de ese allanamiento lo agentes se trasladaron hasta una propiedad en la que Ulloa fue visto cuando llevaba los perros muertos.

“Se había recibido información confidencial donde se mencionaba que este hombre habría sido visto transportando, supuestamente, perros ya fallecidos. Se realizó la inspección de esa finca, en la cual se logró ubicar aproximadamente los restos de cinco perros enterrados”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la Ley de Bienestar Animal, de ser encontrado responsable de la muerte de estos perros, el extranjero se expone a una pena carcelaria que va de los seis meses hasta los 3 años de prisión.

Este terrible caso salió a la luz el pasado jueves, cuando vecinos de esa zona denunciaron en redes sociales que un hombre había matado de forma cruel a cinco perros.

Según publicaciones en redes sociales, supuestamente el hombre tenía al menos 14 perros y, en apariencia, no era la primera vez que mataba a sus propios animales.

