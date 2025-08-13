Cara a cara y por teléfono: así sembraba el pánico la banda de Tony Peña Russell

Los agentes tienen tomados seis lugares en Limón. Fotos: John Durán (JOHN DURAN)

Un hombre, presuntamente, vinculado a la organización criminal liderada por el privado de libertad Tony Alexánder Peña Russell, alias “la T”, fue detenido la mañana de este miércoles por agentes judiciales, como sospechoso del delito de amenazas agravadas.

Uno de los sospechosos fue detenido. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Dichas amenazas se daban cara a cara y también mediante llamadas telefónicas.

La Fiscalía Adjunta de Limón informó que el allanamiento empezó pasadas las 10:00 a. m. y que incluyó seis operativos en viviendas ubicadas en barrio Atlántida y en Los Lirios, en el centro de la provincia.

Para que todo saliera bien, los agentes del OIJ ingresaron en camiones para despistar.

Según la investigación, el detenido, identificado con los apellidos Doranth Doranth, y un hombre que escapó, habrían amenazado de muerte a dos personas, tanto de forma presencial como mediante llamadas telefónicas. En algunos de los encuentros, los sospechosos habrían mostrado armas de fuego para intimidar a las víctimas.

LEA MÁS: Golpe directo a Tony Peña Russel: OIJ atrapa a supuesto sicario y revuelca Limón para dar con miembros de su banda

El Ministerio Público informó que el caso se remonta a mayo del 2023, cuando uno de los imputados, presuntamente, dijo palabras obscenas a una persona menor de edad vinculada a la familia de los ofendidos.

La situación derivó en una serie de amenazas que fueron denunciadas en el 2025, bajo el expediente 25-000918-0063-PE.

OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell (oij/cortesía)

Los agentes mantienen tomada toda la zona y, según detalló el OIJ, se esperan más detenciones.

Tony fue capturado el 21 de junio del 2024, y está en Máxima Seguridad de La Reforma.