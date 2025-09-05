Sucesos

Dos menores de 17 años ligados a brutal asesinato de un hombre de 40 años

Dos jóvenes de Río Azul de La Unión, Cartago están en manos del OIJ por grave hecho

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Dos adolescentes de 17 años están en manos del OIJ por ser sospechosos del asesinato de un hombre de apellido González, de 40 años.

Los agentes del OIJ de La Unión, Cartago los detuvo la mañana de este viernes 5 de setiembre, mediante cuatro allanamientos en Río Azul de La Unión, Cartago.

LEA MÁS: Hombre de 40 años fue asesinado de la manera más dolorosa posible

Dos adolescentes de 17 años están en manos del OIJ por ser sospechosos del asesinato de un hombre de apellido González, de 40 años. Foto: OIJ
Dos adolescentes de 17 años están en manos del OIJ por ser sospechosos del asesinato de un hombre de apellido González, de 40 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los hechos con los que se les relaciona ocurrieron la noche del sábado 16 de agosto anterior, cuando, en apariencia, González estaba en la calle junto con otras personas en calle Lisanías en Río Azul.

Aparentemente, se generó una discusión y los sospechosos habrían agredido a González, le quitaron sus pertenencias y en un momento determinado uno de los menores sacó un arma de fuego.

LEA MÁS: Pleito en una cuartería se convirtió en escenario de un asesinato

“Disparó contra la integridad física de González, quien fue declarado sin signos vitales en la escena”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Durante el operativo, decomisaron evidencia de relevancia para esta investigación.

LEA MÁS: PCD y la DEA detiene en Escazú a tres hombres sospechosos de transportar paquetes de droga en un carro

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
sospechosos de homicidio en Río Azulmenor de edad detenidoOIJen discusión matan a hombre
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.