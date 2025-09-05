Dos menores de 17 años ligados a brutal asesinato de un hombre de 40 años

Dos adolescentes de 17 años están en manos del OIJ por ser sospechosos del asesinato de un hombre de apellido González, de 40 años.

Los agentes del OIJ de La Unión, Cartago los detuvo la mañana de este viernes 5 de setiembre, mediante cuatro allanamientos en Río Azul de La Unión, Cartago.

Los hechos con los que se les relaciona ocurrieron la noche del sábado 16 de agosto anterior, cuando, en apariencia, González estaba en la calle junto con otras personas en calle Lisanías en Río Azul.

Aparentemente, se generó una discusión y los sospechosos habrían agredido a González, le quitaron sus pertenencias y en un momento determinado uno de los menores sacó un arma de fuego.

“Disparó contra la integridad física de González, quien fue declarado sin signos vitales en la escena”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Durante el operativo, decomisaron evidencia de relevancia para esta investigación.

