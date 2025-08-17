Sucesos

Hombre de 40 años fue asesinado de la manera más dolorosa posible

Violento asesinato ocurrió en Río Azul

Por Silvia Coto
El hombre fue asesinado de un balazo en la cara. (Alonso Tenorio)

Un hombre fue asesinado la noche del sábado en Río Azul.

El crimen se dio a las 7 de la noche en calle Lisanías.

Este domingo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como de apellido González de 40 años.

Según detalló el OIJ, el hombre estaba en la calle con otra persona cuando fue atacado con un arma de fuego, por razones que no están claras.

El hombre recibió un balazo en la cara que le costó la vida de inmediato en el sitio.

En el lugar, los agentes encontraron varios casquillos que fueron llevados a los laboratorios forenses.

