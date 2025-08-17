Sucesos

Ruta 32 reabre este domingo, pero con una gran condición

Autoridades se mantienen vigilantes de las condiciones de dicha carretera

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Paso por la Ruta 32 fue reabierto
Paso por la Ruta 32 fue reabierto (Mopt/Cortesía)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la ruta 32 (San José -Limón) fue reabierta este domingo 17 de agosto, luego de una inspección en la que se determinó que no hubo desprendimientos de nuevo material en los kilómetros 28 y 31.

El Mopt junto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), mantendrán un monitoreo constante de la carretera, debido a la saturación de los suelos producto de las intensas lluvias que han afectado la zona en los últimos días.

LEA MÁS: Nuevo tiroteo sacude a Costa Rica: Se reporta 1 muerto y 2 heridos de bala en estos momentos

Las autoridades advirtieron que, como medida preventiva, a partir de las 5:00 p. m. podrían aplicarse cierres temporales en caso de que las condiciones del clima lo ameriten por seguridad de los conductores.

LEA MÁS: Mamá asegura que hijo fallecido en terrible accidente le habló en sueños

Recuerde que puede viajar por ruta 10, Turrialba; Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper, habilitada para todo tipo de vehículo. Y Vara Blanca, disponible únicamente para vehículos livianos.

LEA MÁS: Esto fue todo lo que encontró el OIJ tras triple homicidio en bar de Santa Ana

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ruta 32carretera a limóndeslizamientosmoptabierta ruta 32cerrada ruta 32
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.