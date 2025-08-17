Ruta 32 reabre este domingo, pero con una gran condición

Paso por la Ruta 32 fue reabierto (Mopt/Cortesía)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la ruta 32 (San José -Limón) fue reabierta este domingo 17 de agosto, luego de una inspección en la que se determinó que no hubo desprendimientos de nuevo material en los kilómetros 28 y 31.

El Mopt junto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), mantendrán un monitoreo constante de la carretera, debido a la saturación de los suelos producto de las intensas lluvias que han afectado la zona en los últimos días.

LEA MÁS: Nuevo tiroteo sacude a Costa Rica: Se reporta 1 muerto y 2 heridos de bala en estos momentos

Las autoridades advirtieron que, como medida preventiva, a partir de las 5:00 p. m. podrían aplicarse cierres temporales en caso de que las condiciones del clima lo ameriten por seguridad de los conductores.

LEA MÁS: Mamá asegura que hijo fallecido en terrible accidente le habló en sueños

Recuerde que puede viajar por ruta 10, Turrialba; Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper, habilitada para todo tipo de vehículo. Y Vara Blanca, disponible únicamente para vehículos livianos.

LEA MÁS: Esto fue todo lo que encontró el OIJ tras triple homicidio en bar de Santa Ana