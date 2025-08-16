Esto fue todo lo que encontró el OIJ tras triple homicidio en bar de Santa Ana

Treinta y tres casquillos de bala fueron los que quedaron en Howard’s Cantina, en vía Lindora en Pozos de Santa Ana, San José, donde ocurrió el triple homicidio.

Estos fueron decomisados, así como dos armas de fuego.

Una de estas la andaba uno de los supuestos objetivos del ataque, mientras que la otra pertenece a un investigador del OIJ que habría intentado repeler el ataque que cometieron los sicarios.

El agente habría quedado en la línea de fuego y por eso respondió, accionando su arma de fuego.

33 casquillos y dos armas decomisadas tras triple homicidio en bar de Santa Ana. Foto: Tomada del perfil de Howard’s Cantina (Tomada del perfil de Howard’s Cantina/Tomada del perfil de Howard’s Cantina)

Los responsables de causar estos estragos serían dos hombres que viajaban en motocicleta y se acercaron hasta el bar, uno se quedó afuera y el otro sin mediar palabra se acercó a las víctimas y disparó sin piedad alguna, poniendo en peligro la vida de otros inocentes que se encontraban en el comercio.

Esta es la versión preliminar que manejan las autoridades judiciales, supuestamente, él iba pasando por el sitio cuando se percató que los sujetos huían, al parecer, trató de intervenir y no lo logró.

Pareciera que la intervención fue mínima; sin embargo, las autoridades deben determinar si las balas que accionó hirieron a alguno de los sospechosos.

Mufasa y Chula los fallecidos en Santa Ana

Un reconocido sujeto de la Policía de apellido Garbanzo, de 39 años, alias Mufasa y otro hombre de apellido Sanabria, de 36 años, alias Chula, serían dos de los fallecidos en la balacera que ocurrió en , en la exclusiva zona de Santa Ana, San José.

Ellos serían integrantes de una banda conocida como Los Coqueros de Pavas, San José.

Ambos dejan hijos y eran conocidos policialmente, afirmaron fuentes judiciales a La Teja.

Mufasa, en apariencia, siempre ha tenido su control en Pavas, es catalogado uno de los líderes.

Al parecer, Los Coqueros junto con otras bandas tienen alianzas y están peleando contra el grupo Los Lara, lo que sigue desatando un charco de sangre en suelo costarricense.

La tercer víctima sería una víctima inocente, de apellido González, de 44 años, no obstante es parte de las primeras indagaciones del OIJ.

La Cruz Roja atendió la situación desde las 6:16 p. m. de este viernes 15 de agosto, el día de la Madre en Costa Rica.

Una persona quedó fallecida sobre la calle principal, otras dos dentro de Howard’s Cantina. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

La balacera ocurrió frente a Howard’s Cantina, sobre la radial de Lindora; sitio en el que hay otros comercios.

Una de las víctimas quedó sin vida sobre la carretera y las otras dos quedaron dentro del bar.

Los rescatistas señalaron que llevaron a dos pacientes en condición delicada al hospital Calderón Guardia y al México.

Al parecer, los pistoleros viajaban en motocicleta.

Una patrulla de la Fuerza Pública que custodiaba una de las ambulancias que llevaba a los heridos fue colisionada en el centro de San José; un oficial resultó golpeado y fue llevado de urgencia al hospital de Trauma del INS.

Un oficial de la Fuerza Pública que viajaban en la patrulla y custodiaba una ambulancia con un herido de la balacera en Pozos de Santa Ana, resultó con serios golpes al ser chocado. Foto: ANI (ANI/ANI)

Hasta este 13 de agosto, se registraban 182 homicidios en San José, las autoridades del OIJ temen que el 2025 cierre con 900 asesinatos.

