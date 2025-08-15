Familia de universitario arrastrado por calle inundada enfrenta dolorosa incertidumbre

La familia de Josué Aguilar Gómez, de 25 años, llevan 50 días de angustia y desesperación, al desconocer el paradero de su ser querido, quien fue arrastrado por una corriente que inundó las calles de Cot de Oreamuno, en Cartago, donde desapareció el joven universitario.

Algery Aguilar, hermana de Josué, señala que han vivido días muy tristes y en su hogar las fechas especiales, como el Día de la Madre, perdieron el sentido porque se sienten incompletos.

La familia desea saber qué le pasó exactamente a Josué y realizarle una despedida como todas las personas se lo merecen.

“Ha sido muy difícil el no saber nada de su cuerpecito, lo que más nos extraña es que él traía muchas cosas, un bolso grande con la ropa del gimnasio, la capa (que usan los motociclistas cuando llueve) era grande y lo raro es que no se ha encontrado nada de lo que él traía puesto, deseáramos tener algo de él”, expresó Algery.

Josué Aguilar Gómez es el joven motociclista, de 25 años, que desapareció tras ser arrastrado por el río en Cot de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Mencionó que están muy agradecidos con la Cruz Roja, los Bomberos, Rescate Urbano y muchas otras personas de grupos de rescate que atendieron al llamado, así como de baqueanos que les han tendido la mano.

“Uno comprende que las unidades de rescate tienen un tiempo determinado, uno entiende y desearíamos que siguieran buscando, por ahorita hay un grupo de baqueanos de la zona de Cot que nos regalan de su tiempo y los fines de semana han buscado en el río, pero aún no se sabe nada de mi hermano”, indicó la familiar.

Ella pide que no olviden a Josué y agradece si otros grupos de rescate pueden unirse a búsquedas que lleven a algún rastro del joven.

A Josué lo han buscado por cañones, con maquinaria pesada en zonas de mucho barro, pero ningún rastreo ha dado con el joven o alguna de sus pertenencias.

Joven regresaba a casa cuando fue arrastrado

Lo último que se sabe de Josué es que fue arrastrado por una corriente de agua que inundó la carretera justo cuando él pasaba en moto.

Esta triste situación sucedió la tarde del jueves 26 de junio del 2025, cuando llovía en muchas partes del país; solo apareció la moto y esto les alertó que había ocurrido una tragedia.

Algery afirmó que él no debía cruzar ningún río, solo debía transitar por la carretera y fue allí donde ocurrió la desgracia, hubo rastreos, pero ninguno los llevó hacia él.

El sábado 12 de julio le realizarán una misa en la parroquia de Tierra Blanca, Cartago, a las 2:30 p. m. para despedir su alma.

“Como familia y con ayuda de otras personas seguiremos buscando a mi hermano, el alma de él está con Dios y un sacerdote lo entregará para que tenga paz”, expresó la pariente.

Josué Aguilar Gómez, de 25 años, fue arrastrado por una inundación que se salió a la calle por donde debía pasar. Foto: Rescate Urbano para La Teja (Rescate Urbano para La Teja/Rescate Urbano para La Teja)

La familia agradece si en los próximos días personas con experiencia en montañas y ríos los ayudan a seguir rastreando hasta dar con su ser querido y así sepultarlo.

Josué es el menor de cinco hermanos, amante del gimnasio y también estaba estudiando Administración de Empresas en la UCR.

“Mi hermano era un muchacho muy cariñoso, amante de la familia, él vivía con mis papás y era muy trabajador, tenía un emprendimiento de comercio digital con mi otro hermano y estaba lleno de ilusiones”, recordó la hermana.

Los fines de semana y días en los que no llueven hacen rastreos por los alrededores de Cot de Oreamuno, los allegados de Josué agradecen las manos amigas que puedan colaborar con los rastreos y así de alguna manera intentar devolverles un poquito de paz.