Tía de cocinero estalla contra conductor sospechoso de matarlo que sigue sin dar la cara

kevin Ruiz Solís, joven motociclist que murió en la ruta 27. Foto tomada de Facebook. (Faceboo/kevin Ruiz Solís, joven motociclist que murió en la ruta 27. Foto tomada de Facebook.)

El próximo lunes 18 de agosto se cumplirán dos meses de la muerte de Kevin Ruiz Solís, un cocinero de 29 años que falleció por la aparente imprudencia de un conductor, quien se dio a la fuga y que hasta el día de hoy sigue sin dar la cara.

Hellen Thomas, tía de Kevin, contó a La Teja que su familia está con el corazón hecho pedazos, pero lo que más los indigna es que esa persona siga tranquilamente con su vida, como si nada hubiera pasado.

“Yo digo, ¿dormirá en paz?, ¿comerá en paz? Es que no fue un perrito al que dejó ahí tirado. Yo lo que le puedo decir a esa persona es que si tiene corazón, que se haga responsable de lo que hizo, que tenga un poquito de conciencia del gran daño que nos causó“.

El fatal hecho ocurrió a eso de las 4:50 a. m. del pasado miércoles 18 de junio, en Mata Redonda, antes del ingreso a los Hatillos, sobre ruta 27, camino hacia Escazú.

Ruiz perdió la vida cuando iba camino al trabajo en moto; al parecer, el conductor de un pick-up lo adelantó y lo habría desestabilizado, provocando que él cayera y muriera a consecuencia de los golpes.

No ha visto el video

La tía de Kevin contó que existe un video grabado por la cámara de otro carro, en el que se observa cómo el vehículo sospechoso, al parecer, hizo una maniobra que causó que Ruiz cayera de su moto y muriera. Sin embargo, ella no ha sido capaz de ver la grabación.

“Hay un video del accidente, pero, honestamente, yo desde el día uno no lo he visto, porque para mí eso es muy duro, porque a él lo mataron, eso fue un homicidio, no un accidente”.

Otra situación que tiene molesta a la familia del cocinero es que, según ellos, hasta el momento, el OIJ no ha avanzado en la investigación, pues aseguran que ni siquiera han realizado el peritaje de la moto de Kevin.

“A la mamá lo que le dicen es que está en proceso, que hay que tener paciencia, pero ya son dos meses. Usted y yo sabemos que si uno no está encima, esto va a quedar en nada, y eso no puede ser así. El responsable o la responsable tiene que pagar por la muerte de mi sobrino”, insistió Thomas.

Lo más duro es que el próximo 5 de setiembre la familia de Kevin iba a celebrar un momento muy especial, pues ese día el cocinero iba a cumplir sus 30 años.

“Esto es como una cruz para nosotros, él ya descansó, pero mi hermana, mi cuñado, los hermanos quedan sufriendo. Nosotros somos muy creyentes en Dios, pero todo esto nos genera como odio en el corazón, porque tras de que nos lo mató, nos lo dejó tirado como un perro, y todavía ya van a pasar dos meses y las autoridades no hacen nada”.