Llavero hallado junto a cocinero fallecido en accidente revela uno de sus grandes sueños

Kevin Fernando Ruiz Solís, de 29 años, murió en la ruta 27, cuando en apariencia lo desestabilizó un pick up. Foto: Cortesía Alejandro Alvarado Solís para LT (Cortesía Alejandro Alvarado Solís para LT/Cortesía Alejandro Alvarado Solís para LT)

Un pequeño llavero que llevaba escrito: “Tío Kevin”, y que quedó tirado en la escena del accidente que cobró la vida de Kevin Ruiz Solís, de 29 años, revela el gran anhelo que este sentía por convertirse en tío.

Así lo contó a La Teja Hellen Thomas, tía de Kevin, quien explicó que su sobrino estaba muy ilusionado, pues iba a ser tío por partida doble, pues su hermana y su cuñada están embarazadas.

“El día que esa persona me lo mató, encontraron hasta el llaverito que mi sobrina le había hecho, que decía tío Kevin. ¿Usted cree que todo eso no nos duele?

“Ahora con las revelaciones de sexo, en medio de la alegría de que vamos a saber qué viene en camino, también está esa tristeza de saber que él no va a estar con nosotros para compartir ese momento”, dijo Thomas.

Sumado a todo ese dolor, la familia de Kevin, quien trabajaba como cocinero, debe hacerle frente a la angustia de que el próximo lunes se cumplirán dos meses de su muerte, y a la fecha no se sabe nada del conductor que causó el mortal accidente.

El fatal hecho ocurrió a eso de las 4:50 a. m. del pasado miércoles 18 de junio, en Mata Redonda, antes del ingreso a los Hatillos, sobre ruta 27, camino hacia Escazú.

Ruiz perdió la vida cuando iba camino al trabajo en moto; al parecer, el conductor de un pick-up lo adelantó y lo habría desestabilizado, provocando que él cayera y muriera a consecuencia de los golpes.

“Yo digo, ¿dormirá en paz?, ¿comerá en paz? Es que no fue un perrito al que dejó ahí tirado", dijo la tía de Kevin.