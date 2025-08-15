Sucesos

Si planeaba viajar a Limón para celebrar el Día de la Madre, le tenemos noticias no muy agradables

El viaje a la provincia del Caribe tardaría más de la cuenta este viernes

Por Adrián Galeano Calvo
Las lluvias y ventoleros provocaron caída de materiales en dos puntos de la ruta 32.
Las lluvias y ventoleros provocaron caída de materiales en dos puntos de la ruta 32.

Si usted tenía planeado viajar a Limón para celebrar el Día de la Madre, le tenemos noticias no muy agradables, pues el viaje hasta la provincia del Caribe tardaría mucho más de la cuenta.

Esto se debe a que la ruta que comunica San José con Limón (ruta 32) permanece cerrada desde la tarde de este jueves, esto debido a caída de materiales provocadas por el paso de la onda tropical #23.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está trabajando para rehabilitar el paso por dicha ruta, pero a este momento se desconoce a qué hora se abrirá el paso.

“Trabajamos en las labores de limpieza de la ruta 32 a la altura de los kilómetros 28 y 31 donde se dio caída de material y árboles, producto de las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves”, indicó el MOPT.

Las autoridades tránsito le recordaron a los conductores que de igual forma disponen de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para automotores livianos.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

