Si planeaba viajar a Limón para celebrar el Día de la Madre, le tenemos noticias no muy agradables

Las lluvias y ventoleros provocaron caída de materiales en dos puntos de la ruta 32. (MOP/Las lluvias y ventoleros provocaron caída de materiales en dos puntos de la ruta 32.)

Si usted tenía planeado viajar a Limón para celebrar el Día de la Madre, le tenemos noticias no muy agradables, pues el viaje hasta la provincia del Caribe tardaría mucho más de la cuenta.

Esto se debe a que la ruta que comunica San José con Limón (ruta 32) permanece cerrada desde la tarde de este jueves, esto debido a caída de materiales provocadas por el paso de la onda tropical #23.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está trabajando para rehabilitar el paso por dicha ruta, pero a este momento se desconoce a qué hora se abrirá el paso.

“Trabajamos en las labores de limpieza de la ruta 32 a la altura de los kilómetros 28 y 31 donde se dio caída de material y árboles, producto de las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves”, indicó el MOPT.

Las autoridades tránsito le recordaron a los conductores que de igual forma disponen de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para automotores livianos.