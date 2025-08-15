Sucesos

Cruzrojistas encontraron desgarradora escena al ser alertados sobre viejito electrocutado

El terrible incidente ocurrió la mañana de este viernes

Por Adrián Galeano Calvo
Cruz Roja
El mortal hecho ocurrió a las 6 a.m. de este viernes. Foto Archivo. (Cruz Roja)

Un adulto mayor fue víctima de un trágico hecho que terminó costándole la vida, ya que por razones que no son claras recibió una potente descarga eléctrica. La escena que encontraron los paramédicos que atendieron el caso fue desgarradora.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que el mortal incidente ocurrió a eso de las 6 a.m. de este viernes en la comunidad de Penshurt, en Valle de la Estrella, en Limón.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre un hombre que presentaba lesiones por una descarga eléctrica, por lo que despacharon una ambulancia al sitio.

“A su llegada los paramédicos abordan a un hombre de la tercera edad, el cual es encontrado sujetando una línea eléctrica. Se aborda sin signos de vida por el personal”, detalló la Cruz Roja.

Este es el segundo incidente en menos de 24 horas en el que una persona pierde la vida por una descarga eléctrica, pues la tarde de este jueves un trabajador de construcción falleció de la misma forma Manuel Antonio, en Quepos.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

