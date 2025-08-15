Sucesos

Video captó el aterrador momento en el que enorme árbol cayó sobre varios vehículos

De milagro ninguna persona resultó herida de gravedad

Por Adrián Galeano Calvo
De milagro ninguna persona resultó herida de gravedad.
Un video grabado captó el aterrador momento en el que un enorme árbol cayó sobre varios vehículos, a consecuencia de los fuertes vientos que se dieron durante la tarde de este jueves.

Trascendió que el incidente ocurrió en Guápiles de Limón, específicamente en el sector conocido como Monte Carlo, cuando varios autos se encontraban detenidos sobre la carretera.

En la grabación, que circula en rede sociales, se observa el momento exacto en el que el enorme árbol se vino abajo, cayendo principalmente sobre un carro y una buseta.

Afortunadamente solo se registraron daños materiales, pues hasta este momento las autoridades no han informado que alguna persona resultara herida en ese hecho.

De acuerdo con las autoridades, varias comunidades de la provincia de Limón se han visto muy afectadas por los ventoleros y lluvias causadas por el paso de la onda tropical #23.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

