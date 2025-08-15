Video captó el aterrador momento en el que enorme árbol cayó sobre varios vehículos

De milagro ninguna persona resultó herida de gravedad. (Faceb/De milagro ninguna persona resultó herida de gravedad.)

Un video grabado captó el aterrador momento en el que un enorme árbol cayó sobre varios vehículos, a consecuencia de los fuertes vientos que se dieron durante la tarde de este jueves.

LEA MÁS: Hombre sufrió una horrorosa muerte cuando se encontraba trabajando en una construcción

Trascendió que el incidente ocurrió en Guápiles de Limón, específicamente en el sector conocido como Monte Carlo, cuando varios autos se encontraban detenidos sobre la carretera.

En la grabación, que circula en rede sociales, se observa el momento exacto en el que el enorme árbol se vino abajo, cayendo principalmente sobre un carro y una buseta.

LEA MÁS: Joven promesa del boxeo nacional perdió la vida en trágico accidente

Afortunadamente solo se registraron daños materiales, pues hasta este momento las autoridades no han informado que alguna persona resultara herida en ese hecho.

LEA MÁS: Joven de 14 años asesinado afuera de escuela era parte de una de las bandas narco más peligrosas de Costa Rica

De acuerdo con las autoridades, varias comunidades de la provincia de Limón se han visto muy afectadas por los ventoleros y lluvias causadas por el paso de la onda tropical #23.