Hombre sufrió una horrorosa muerte cuando se encontraba trabajando en una construcción

Tras recibir la descarga eléctrica el hombre cayó de más de dos metros de altura. Foto ANI. (ANI/Tras recibir la descarga eléctrica el hombre cayó de más de dos metros de altura. Foto ANI.)

Un hombre, que se encontraba trabajando en una construcción en Puntarenas, perdió la vida de forma trágica a consecuencia de un aparente accidente laboral.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que el lamentable hecho ocurrió pasadas las 3 p.m. de este jueves, en el sector de Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas.

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, explicó que el incidente se dio cuando, por razones que no están claras, el hombre recibió una potente descarga eléctrica.

“Nos ingresa un incidente en el sector de Manuel Antonio, sobre un hombre que recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba trabajando en una construcción. El mismo cayó de una altura de más de dos metros”, detalló Matamoros.

Tras ser alertados sobre lo sucedido, la Cruz Roja envió una unidad de soporte avanzado de vida al lugar del incidente y a su llegada los paramédicos encontraron que una doctora privada estaba atendiendo al hombre, lamentablemente lo declaró fallecido poco después.

En cuanto al ahora fallecido, de momento solo se sabe que se trataría de un hombre de unos 37 años.