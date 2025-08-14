Sucesos

Papás vivieron minutos de pánico tras balacera que dejó un joven fallecido afuera de escuela

El crimen ocurrió a plena luz del día cuando aún habían niños en la escuela

Por Silvia Coto
Joven de 14 años es asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja.
El homicidio ocurrió muy cerca de la Escuela Ciudadelas Unidas en San Felipe. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja. (Silvia Coto/Joven de 14 años es asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja.)

Una de las mamás que tiene tres hijos en el centro educativo Ciudadelas Unidas en San Felipe de Alajuelita se dio cuenta de la balacera de esta tarde frente a ese lugar, porque otra mamá contó en el grupo de WhatsApp que tienen, que algo estaba pasando afuera de la escuela.

Ella comentó que otras mamás que viven más cerca empezaron a averiguar y se llevaron el tremendo susto.

“Empezaron diciendo que había disparos, y yo ni me esperé me fui por mis hijos. Salí como loca cuando escuché que había un muerto en la escuela, cuando llegué estaban los de la Cruz Roja atendiendo a un muchacho muy joven , con varias heridas, me asusté demasiado”, dijo la mamá.

Joven de 14 años es asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja.
El muchachito fue asesinado de múltiples disparos. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja. (Silvia Coto/Joven de 14 años es asesinado en San Felipe de Alajuelita. Foto Silvia Coto exclusiva para La Teja.)

Ella aseguró que tuvo que esperar para llevarse a sus hijos, ya había otros padres pues la escuela activó el protocolo en el que nadie entra y nadie sale hasta que sea seguro.

El menor fue asesinado a un costado de la escuela en un callejón sin salida, donde aparentemente, lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

En el sitio, hay gran cantidad de casquillos, la escena se encuentra custodiada a la espera de que se presenten agentes del OIJ, para realizar el levantamiento del cuerpo.

Muchacho asesinado en AlajuelitaHomicidio en AlajuelitaMenor de edad asesinado en Alajuelita
