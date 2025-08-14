Vecinos de una comunidad vivieron momentos de terror pues ventoleros causaron estragos y dejaron casas destechadas

Varias casas sufrieron daños por los ventoleros. Foto STV Sarapiquí. (Facebook/varias casas sufrieron daños por los ventoleros. Foto STV Sarapiquí.)

Vecinos del cantón de Sarapiquí vivieron momentos de terror y mucha angustia la mañana de este jueves, todo por culpa de los ventoleros que dejaron varias casas destechadas.

Los fuertes vientos, los cuales también estuvieron acompañados de lluvia, se dieron como producto de la influencia de la onda tropical #23 sobre el territorio nacional.

De acuerdo con reportes en redes sociales, las comunidades más afectadas fueron San Ramón y El Roble de La Virgen, desde donde se reportaron casas destechadas y la caída de árboles.

El paso de la onda tropical #23 afectó a varias personas en Sarapiquí. Foto STV Sarapiquí. (Facebook/varias casas sufrieron daños por los ventoleros. Foto STV Sarapiquí.)

Hasta este momento las autoridades no han brindado un informe detallado sobre las afectaciones provocadas por los fuertes vientos de las últimas horas.

Según el informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias y los ventoleros podrían persistir hasta horas de la noche de este jueves.

“Este sistema, en conjunto con la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorece aguaceros con tormenta eléctrica en el Caribe y cerca de las zonas costeras del Pacífico”, detallaron en el IMN.