Fiscalía ya dio a conocer qué pasará con el sospechoso de asesinar a joven mamá en parque infantil

A un sujeto de apellido Solano, de 24 años, le impusieron un año de prisión preventiva por ser el principal sospechoso del brutal homicidio de Mónica Chaves Solano, la joven madre de 25 años.

Este sujeto, además de homicidio calificado, se le investiga por robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito, según consta en el expediente 25-004465-0058-PE de la Fiscalía Adjunta de Cartago.

La vivienda de Solano fue allanada y ahí un perro policía detectó rastros de sangre humana en ropa del hombre, por lo que las prendas se decomisaron para ser analizadas.

“Durante las primeras diligencias de investigación, se determinó que, para el momento de los hechos, Mónica portaba un bolso y su celular, bienes que no fueron ubicados”, señalaron en el Ministerio Público.

Solano llegó por sus propios medios al Tribunal Penal de Cartago, la mañana del lunes 11 de agosto.

El hombre llegó a interponer una denuncia por un supuesto asalto; sin embargo, en sus manos y cara tenía marcas de golpes.

Él se identificó con otro nombre; sin embargo, las autoridades judiciales ya le seguían los pasos y por eso lo dejaron detenido de una vez.

Randall Zúñiga, director del OIJ, catalogó este crimen como un hecho brutal.

“Junto a la víctima se encontró un maletín con varias prendas que pertenecían al sospechoso, se pudo determinar que era una persona de contextura fuerte y alto, además se logró individualizar a este hombre como sospechoso”, señaló Zúñiga.

Este martes, 12 de agosto, a las 2 p. m., realizaron un allanamiento en la vivienda del sujeto y encontraron evidencia importante que lo podría vincular con el cruel hecho.

Las causas por las que Solano habría atacado a la joven mamá no han sido determinadas, en algunas cámaras de seguridad las autoridades observaron que el hombre estuvo junto a la víctima durante unas horas.

La fiscalía determinará si es sospechoso de homicidio o de un femicidio.

Último recuerdo que dejó Mónica Chaves

Viviana Solano, tía de la joven, mencionó lo último que vivió Mónica antes de sufrir el cruel ataque.

“Yo estoy pasando una situación con un hijo mío, que está internado en el hospital del INS, y cuando yo iba para el hospital a hacer cambio, ella estaba sentada comiendo con sus chiquitos, y me dijo: ‘Tía, me llamas, cualquier cosa me avisas’. Ella estaba contenta compartiendo con los hijos”, recordó Solano.

Ese último momento de felicidad que Mónica vivió junto con sus amados hijos, una chiquita de 6 años y un niño de 8, se dio la tarde del pasado sábado, horas antes de que le arrebataran la vida.

El atroz homicidio de Chaves salió a la luz la mañana de este domingo, cuando a eso de las 8:20 a. m., las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro del parque de juegos infantiles del proyecto Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

“Los compañeros recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo por parte de oficiales de la Fuerza Pública, a las 9 a. m. La ahora fallecida presentaba una herida por arma blanca en el abdomen, y el caso se mantiene bajo investigación”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El terrible crimen ocurrió a escasos metros de la casa en la que Mónica tenía tiempo de vivir junto con su tía, quien recibió la amarga noticia por medio de una llamada telefónica, cuando se encontraba en el hospital junto a su hijo.

