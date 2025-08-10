Sucesos

OIJ confirma lo peor sobre caso de mujer hallada sin vida dentro de parque infantil en Cartago

La Policía Judicial dio a conocer que la ahora fallecida era una mujer apellidada Solano Chaves, de 31 años

Por Adrián Galeano Calvo
El cuerpo de la mujer fue encontrado en un parque infantil en San Rafael de Oreamuno. Foto Informa Churuca 5.
El cuerpo de la mujer fue encontrado en un parque infantil en San Rafael de Oreamuno. Foto Informa Churuca 5. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en un parque infantil en San Rafael de Oreamuno. Foto Informa Churuca 5.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la peor situación en torno al caso de una mujer que fue encontrada sin vida dentro de un parque de juegos infantiles en Cartago.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que se trataría de un homicidio, pues la mujer presentaba una herida que presume le habría causado la muerte.

Las autoridades judiciales también revelaron la identidad de la ahora fallecida, se trata de una mujer de apellidos Solano Chaves, de 31 años, quien supuestamente era vecina del cantón de Paraíso de Cartago.

El hallazgo del cuerpo, el cual habría sido encontrado por vecinos que pasaban por el parque, se dio a eso de las 8:20 a.m. de este domingo en San Rafael de Oreamuno, específicamente en la comunidad conocida como Proyecto Blanquillo.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.
El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.)

“Los compañeros recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo por parte de oficiales de la Fuerza Pública a las 9 a.m. La ahora fallecida presentaba una herida por arma blanca en el abdomen y el caso se mantiene bajo investigación”, señaló el OIJ.

De momento, las autoridades no han detenido a ninguna persona por este hecho y estarían buscando cámaras en los alrededores para tratar de recrear los pasos de la mujer antes de que fuera asesinada.

Adrián Galeano Calvo

