Aterrador hallazgo dentro de parque infantil sacude a toda una comunidad

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.)

Un parque de juegos infantiles ubicado en Cartago fue escenario de un aterrador hallazgo, pues en ese sitio fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer.

El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que recibieron alerta del hallazgo a las 8:20 a.m., en la localidad de San Rafael de Oreamuno, específicamente en el Proyecto Blanquillo.

“Se reporta hallazgo de una mujer en un parque infantil, la misma sin signos vitales en el lugar. La escena queda a cargo de autoridades”, señaló la Cruz Roja.

Este medio también consultó a la oficina de prensa del OIJ sobre este caso e indicaron que apenas estaba siendo atendido por los investigadores, por lo que no contaban con mayor información de momento.

Se está a la espera de un reporte oficial de las autoridades para conocer si la mujer presentaba algún signo de violencia que pudiera esclarecer la causa de su muerte.