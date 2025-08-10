Pleito que inició dentro de bar tuvo un sangriento final

Las autoridades aún no han detenido a ningún sospechoso por el homicidio de Mendoza. Foto: Archivo (IStock)

Lo que inició como una supuesta riña entre dos hombres dentro de un bar en Atenas, en Alajuela, terminó por convertirse en un sangriento homicidio.

Esto debido a que uno de los sujetos, al parecer, sacó un cuchillo para apuñalar al otro en el pecho, herida que minutos terminó costándole la vida.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado Mendoza, de 28 años.

De acuerdo con el informe brindado por la Policía Judicial, los hechos ocurrieron pasadas las 10:30 p.m. de este sábado en un bar ubicado en Santa Eulalia de Atenas.

“Informes preliminares indican que los hechos se dieron cuando el ahora fallecido se encontraba en un comercio y en determinado momento, se dio una riña siendo que este resultó con una herida por arma blanca en el pecho”, detalló el OIJ.

La Cruz Roja atendió el caso y el personal paramédico trasladó a Mendoza en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció pocos minutos después.

Hasta este momento las autoridades aún no han detenido a ningún sospechoso por el homicidio de Mendoza.