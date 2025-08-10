Calles manchadas de sangre: cuatro hombres fueron apuñalados en pocas horas, uno murió

La mayoría de los ataques ocurrieron la noche del sábado. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

El país sigue sometido bajo una ola de violencia, un ejemplo de esto es que en las últimas horas, cuatro hombres fueron brutalmente apuñalados y uno de ellos terminó perdiendo la vida.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el ataque con un desenlace mortal ocurrió a las 9:35 p.m. de este sábado, en Puerto Cortés de Osa. En ese lugar falleció un hombre de 30 años, quien fue apuñalado en el estómago.

Pocos minutos después, a las 9:57 p.m., ocurrió el siguiente ataque, esta vez en Curridabat, cuando un hombre de 35 años recibió tres estocadas en la espalda. El herido fue llevado en condición crítica al hospital Calderón Guardia

El tercer hecho sucedió a las 10:20 p.m. en Santa Eulalia de Atenas, lugar donde otro hombre de 35 años quedó herido de gravedad tras ser apuñalado en el pecho. El sujeto fue llevado de emergencia al hospital San Rafael, en Alajuela.

El último ataque se registró la madrugada de este domingo, específicamente a la 1:25 a.m. en Santa Ana, en San José.

En ese sitio, la Cruz Roja atendió a un hombre que fue herido en el estómago y a consecuencia de esa herida fue llevado de emergencia al hospital San Juan de Dios.