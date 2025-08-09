Sucesos

Un hombre muere y dos luchan por sus vidas tras ser atropellados por un carro poco común

Accidente fatal ocurrió la madrugada de este sábado

Por Silvia Coto

Un lamentable accidente acabó con la vida de un hombre y dejó a dos personas heridas la madrugada de este sábado.

El accidente ocurrió en Bahía Ballena en Osa.

Según informó la Cruz Roja, ellos recibieron la alerta a las 12:32 a. m., de este sábado 9 de agosto, en el que se les informó del atropello de tres personas, por parte de un vehículo tipo buggy.

Al llegar encontraron a una persona fallecida y a otras dos en condición crítica que fueron llevadas al Hospital Tomás Casas.

El accidente se encuentra en investigación.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

