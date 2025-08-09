Un hombre muere y dos luchan por sus vidas tras ser atropellados por un carro poco común

Un lamentable accidente acabó con la vida de un hombre y dejó a dos personas heridas la madrugada de este sábado.
El accidente ocurrió en Bahía Ballena en Osa.
LEA MÁS: Carro misterioso abandonó el cuerpo de un joven con múltiples heridas en la cabeza
Según informó la Cruz Roja, ellos recibieron la alerta a las 12:32 a. m., de este sábado 9 de agosto, en el que se les informó del atropello de tres personas, por parte de un vehículo tipo buggy.
LEA MÁS: Trágico accidente: peatón muere tras ser atropellado por conductor que se da a la fuga
Al llegar encontraron a una persona fallecida y a otras dos en condición crítica que fueron llevadas al Hospital Tomás Casas.
LEA MÁS: Tragedia en Curridabat: motociclista muere en terrible accidente
El accidente se encuentra en investigación.