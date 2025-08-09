Un hombre muere y dos luchan por sus vidas tras ser atropellados por un carro poco común

Un lamentable accidente acabó con la vida de un hombre y dejó a dos personas heridas la madrugada de este sábado.

Cruz Roja (Cruz Roja)

El accidente ocurrió en Bahía Ballena en Osa.

Según informó la Cruz Roja, ellos recibieron la alerta a las 12:32 a. m., de este sábado 9 de agosto, en el que se les informó del atropello de tres personas, por parte de un vehículo tipo buggy.

Al llegar encontraron a una persona fallecida y a otras dos en condición crítica que fueron llevadas al Hospital Tomás Casas.

El accidente se encuentra en investigación.