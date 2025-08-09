Trágico accidente: peatón muere tras ser atropellado por conductor que se da a la fuga

Un hombre perdió la vida la noche de este viernes 8 de agosto, tras ser atropellado por el chofer de un vehículo que se dio a la fuga, en Pavas.

El incidente se registró a las 9:23 p.m., de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja.

A la llegada de la Cruz Roja el hombre ya estaba fallecido

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, el hombre ya había fallecido.

LEA MÁS: Irrespeto a señal de tránsito provocó desgracia que acabó con la vida de un motociclista

El hombre fallecido fue identificado con el apellido Mendoza, de 38 años.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron que, al parecer, Mendoza iba caminando cuando fue atropellado.

LEA MÁS: Niño de 6 años está en condición crítica tras mordedura de serpiente

Los investigadores se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la recolección de evidencias.

El caso está en investigación para dar con el conductor.