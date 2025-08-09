Sucesos

Trágico accidente: peatón muere tras ser atropellado por conductor que se da a la fuga

Agentes investigan el caso para tratar de dar con el conductor

Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida la noche de este viernes 8 de agosto, tras ser atropellado por el chofer de un vehículo que se dio a la fuga, en Pavas.

El incidente se registró a las 9:23 p.m., de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
A la llegada de la Cruz Roja el hombre ya estaba fallecido

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, el hombre ya había fallecido.

El hombre fallecido fue identificado con el apellido Mendoza, de 38 años.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron que, al parecer, Mendoza iba caminando cuando fue atropellado.

Los investigadores se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la recolección de evidencias.

El caso está en investigación para dar con el conductor.

accidenteatropellopavasconductor en fugafallecido pavascruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

