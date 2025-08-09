Niño de 6 años está en condición crítica tras mordedura de serpiente

El niño fue llevado grave a la clínica luego de sufrir la mordedura.

Un niño, de 6 años, lucha por su vida luego de ser víctima de la mordedura de una serpiente la noche de este viernes en San Carlos.

El ataque ocurrió en Garabito de Aguas Zarcas.

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 6:57 p. m., momento en que se desplazó una ambulancia para atender la emergencia.

Al llegar, los socorristas encontraron al menor con la mordedura, pero no precisaron en qué parte del cuerpo. Luego de estabilizado, al menor lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas.

Las autoridades no precisaron la especie de serpiente que provocó el ataque, sin embargo, se presume que fue una terciopelo.