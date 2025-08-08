Policías descubrieron desgarradora situación de dos niños venezolanos al intervenir hotel josefino

La triste situación tuvo lugar en un antiguo hotel en el centro de San José. (Policía Municipal de San José/La triste situación tuvo lugar en un antiguo hotel en el centro de San José.)

Oficiales de la Policía Municipal de San José y la Fuerza Pública encontraron una desgarradora situación relacionada con dos niños venezolanos cuando intervinieron un antiguo hotel ubicado en el centro de la capital.

Así lo dio a conocer Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, por medio de una publicación hecha en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

“Dos menores de 13 años estaban solos en un cuarto del antiguo Hotel El Dorado. Su padres fueron ubicados en Guanacaste. Adquirían alimentos en la zona por su cuenta”, reveló Solano.

El jefe policial también indicó que como parte del operativo interinstitucional realizado este jueves en San José para intervenir cuarterías, se trasladaron a 5 niños venezolanos al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por encontrarse en riesgo social.

“Autoridades intervenimos cuartería en SJO centro. 27 adultos y 13 menores abordados por Migración, PANI, MINSA, Fuerza Pública y Policía Municipal”.

De acuerdo con Solano, en la última semana, se han trasladado al PANI a 10 menores de edad venezolanos