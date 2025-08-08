Una persona murió y 6 más heridas de gravedad en accidentes de tránsito en las últimas horas

Los motociclistas una vez más fueron los protagonistas de los accidentes. Foto: Archivo (IStock)

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de múltiples accidentes de tránsito, ejemplo de esto es que en la últimas horas una persona murió y seis más resultaron heridas de gravedad en este tipo de incidentes.

La Cruz Roja informó que el accidente con saldo fatal se dio a las 4:53 a.m. de este viernes en Belén de Carrillo, en Guanacaste, donde un motociclista murió al chocar contra un carro.

Poco después, a las 5 a.m., se registró otro accidente, esta vez en Horquetas de Sarapiquí, en el cual dos jóvenes de 19 y 24 años resultaron heridos de gravedad luego de que la moto en la que viajaban colisionó con un carro. Ambos fueron llevados a la clínica local.

Noche violenta

El resto de los accidentes ocurrieron durante la noche del jueves. El primero se dio a las 10:14 p.m. en Tempate de Santa Cruz, en Guanacaste, donde una mujer sufrió graves heridas tras ser atropellada por un carro. Ella fue llevada a la clínica local.

A las 10:46 p.m., en la entrada a Cariari de Pococí, un motociclista de 25 años chocó contra un puente, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Cariari.

En Pocora de Guácimo, a las 11:54 p.m., un motociclista perdió el control de su moto cuando viajaba por la ruta 32. Debido a las heridas que sufrió fue llevado al hospital de Guápiles en condición crítica.

El último accidente de la noche ocurrió a las 11:58 p.m. en Mansión de Nicoya, cuando otro motorizado sufrió heridas muy graves al caer de su vehículo. El herido fue llevado al hospital de Nicoya.