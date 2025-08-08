Sucesos

Una persona murió y 6 más heridas de gravedad en accidentes de tránsito en las últimas horas

Como se ha vuelto costumbre, la mayoría de accidentes fueron protagonizados por motociclista

Por Adrián Galeano Calvo
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Los motociclistas una vez más fueron los protagonistas de los accidentes. Foto: Archivo (IStock)

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de múltiples accidentes de tránsito, ejemplo de esto es que en la últimas horas una persona murió y seis más resultaron heridas de gravedad en este tipo de incidentes.

La Cruz Roja informó que el accidente con saldo fatal se dio a las 4:53 a.m. de este viernes en Belén de Carrillo, en Guanacaste, donde un motociclista murió al chocar contra un carro.

Poco después, a las 5 a.m., se registró otro accidente, esta vez en Horquetas de Sarapiquí, en el cual dos jóvenes de 19 y 24 años resultaron heridos de gravedad luego de que la moto en la que viajaban colisionó con un carro. Ambos fueron llevados a la clínica local.

Noche violenta

El resto de los accidentes ocurrieron durante la noche del jueves. El primero se dio a las 10:14 p.m. en Tempate de Santa Cruz, en Guanacaste, donde una mujer sufrió graves heridas tras ser atropellada por un carro. Ella fue llevada a la clínica local.

A las 10:46 p.m., en la entrada a Cariari de Pococí, un motociclista de 25 años chocó contra un puente, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Cariari.

En Pocora de Guácimo, a las 11:54 p.m., un motociclista perdió el control de su moto cuando viajaba por la ruta 32. Debido a las heridas que sufrió fue llevado al hospital de Guápiles en condición crítica.

El último accidente de la noche ocurrió a las 11:58 p.m. en Mansión de Nicoya, cuando otro motorizado sufrió heridas muy graves al caer de su vehículo. El herido fue llevado al hospital de Nicoya.

