Hombre salió de su casa a ver quién lo llamaba y terminó asesinado a balazos

Víctima de violento asesinato tenía 50 años

Por Silvia Coto

El hombre que fue asesinado en Los Chiles en Alajuela la noche del miércoles, fue identificado este jueves, por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el apellido Miranda, de 50 años.

El crimen ocurrió frente a las cabinas Jaribú, en Los Chiles de Alajuela.

Las autoridades judiciales informaron que el hombre se encontraba en su casa, ubicada frente a dichas cabinas.

El hombre falleció tras recibir tres balazos.

Según el OIJ, el ataque ocurrió cuando, en apariencia, un hombre llegó a la casa de la víctima y lo llamó. Al salir a ver quién era, y sin mediar palabra, el sospechoso presuntamente le disparó en un montón de ocasiones, tres de las balas lo alcanzaron.

Tras el ataque, el agresor habría huido en una motocicleta en la que lo esperaba otro hombre.

Miranda fue declarado fallecido en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las razones por las que se dio el asesinato.

