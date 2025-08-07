Mató a hombre cerca de escuela y trató de sobornar a policía, al final esto le ocurrió

Un sujeto de apellido Mora fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de otro hombre a machetazos en Limón.

El hombre pasará en la cárcel por el homicidio y el soborno (Alejandro Gamboa Madrigal)

La víctima era de apellido Rodríguez, a quien Mora atacó brutalmente en el Valle de la Estrella, en Limón.

LEA MÁS: Escena de horror: Balacera cobra la vida de un hombre y deja dos mujeres heridas

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Limón. Además del delito de homicidio, Mora fue hallado culpable de penalidad del corruptor en su modalidad de cohecho propio, luego de que intentara sobornar a un oficial tras su detención.

El crimen ocurrió el 31 de marzo del 2024, en horas de la tarde, cerca de una escuela donde se encontraba la víctima. Según la acusación del fiscal, Mora llegó y, de forma sorpresiva, atacó con un machete a Rodríguez, causándole heridas en la cara, abdomen y tórax. El hombre falleció en el sitio.

LEA MÁS: Emilce Soto: Caso contra sospechoso de asesinarla y enterrarla da un importante paso

Mientras el sospechoso se encontraba detenido por el crimen, le habría ofrecido dinero en efectivo a un oficial de la Fuerza Pública con la intención de que este incumpliera sus deberes y facilitara su liberación.

LEA MÁS: Incendio en San Juan: Vecinos viven una pesadilla y denuncian que nadie les quiere ayudar

Mora deberá descontar prisión preventiva mientras que la sentencia queda en firme.